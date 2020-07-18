NFL／球員工會籲取消季前賽 批球團想砍薪35%「太過分」

經過幾個月的停賽，NFL定7月28日恢復各球隊訓練，以準備2020例行賽季。但是，健康、安全性和收入問題仍是NFL球員工會(NFLPA)最關心的問題。

若無協議，球員工會可以打斷NFL的計畫，提出申訴要求延後訓練營，何況某些新秀最快20日就要回歸。球員工會也引用工作場所未達新冠疫情協議標準而拒絕出賽，只要有一名球員提出申訴，球員工會就會要求停止訓練營。

對此NFL沒有正式回應。

這樣的爭議與MLB類似。在收入方面，NFL球團老闆希望獲得補償資金以彌補可能損失的收入。由於場邊可能沒有球迷，他們要求球員減薪35%。

球員工會認為這項要求太過分，反向對年收入150億元的NFL聯盟提出新的薪酬標準。根據了解談判情況的人士透露，如果例行賽開踢，但因新冠疫情而被迫取消比賽，球員工會將尋求每位球員可獲50萬元。工會還希望完全取消季前賽，因為沒有財務的理由參與不算數的比賽。由於新冠大流行，NFL已經取消了兩場表演性質的季前賽。

球員工會主席特雷特(J.C. Tretter)發表致工會成員的公開信，在休賽期延長後，他對「球員安全，包括防止病毒傳播和防止受傷」表示擔憂。特雷特還表示，球員工會董事會成員投票反對今年舉行季前賽。

球員工會也在等待所有32支球隊的疫情應變計畫和日常篩檢承諾，同時等待聯盟對在新冠疫情熱點如佛州、加州和德州開設訓練營的決定。

NFL計畫於9月10日展開2020例行賽季。