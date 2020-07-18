高球／PGA紀念高球賽次輪 潘政琮繳74桿晉級

台灣旅美高球名將潘政琮，今天在PGA美國職業高爾夫巡迴賽的紀念高球賽次輪，繳出高於標準2桿的74桿，兩回合累計以高於標準2桿的146桿並列47名，順利晉級決賽。

總獎金930萬美元（約新台幣2億7741萬元）的紀念高球賽，本週依舊在美國俄亥俄州都柏林的繆菲爾德鄉村高爾夫俱樂部舉行，此役也是前世界球王、美國名將老虎伍茲（Tiger Woods）復工後的首役，前兩回合打完，他以高於標準3桿的147桿，並列64名，低空飛過晉級門檻。

美國好手巴默（Ryan Palmer）與弗諾（TonyFinau），2天打完雙雙以低於標準9桿的135桿並列排頭，以1桿之差領先來自西班牙的拉姆（Jon Rahm）。

潘政琮首輪持平做收，繳出平標準的72桿完賽，今天他從後9洞出發，下場前4洞他狀況不錯，靠著2次精彩推桿捕獲2鳥，有個好的開始。

不料第16洞開始戰況丕變，潘政琮開球下水遭罰桿，第3桿打上果嶺後，又花了2推才結束，這一洞讓他領到雙柏忌，也打壞節奏，接下來連續2洞，他都苦吞柏忌。

最後9洞，潘政琮再添2鳥與2個柏忌，也讓他單回合以高於標準2桿的74桿完賽，排名從首輪打完的並列25名，下修至並列47名，不過仍足以讓他順利晉級最後2天決賽。

紀念高球賽淘汰線，設定在高於標準3桿以上，潘政琮成功晉級後，也是他繼上週的工作日慈善公開賽後，連2站順利晉級。