快訊

港版國安法／不簽一中不給簽證 我駐港單位「堅守到最後」

新聞眼／OH-58D意外 讓台東民眾反對陸航進駐更堅決！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高球／PGA紀念高球賽次輪 潘政琮繳74桿晉級

中央社 / 台北18日電
台灣旅美高球名將潘政琮，在紀念高球賽打完兩輪後順利晉級。 法新社
台灣旅美高球名將潘政琮，在紀念高球賽打完兩輪後順利晉級。 法新社

台灣旅美高球名將潘政琮，今天在PGA美國職業高爾夫巡迴賽的紀念高球賽次輪，繳出高於標準2桿的74桿，兩回合累計以高於標準2桿的146桿並列47名，順利晉級決賽。

總獎金930萬美元（約新台幣2億7741萬元）的紀念高球賽，本週依舊在美國俄亥俄州都柏林的繆菲爾德鄉村高爾夫俱樂部舉行，此役也是前世界球王、美國名將老虎伍茲（Tiger Woods）復工後的首役，前兩回合打完，他以高於標準3桿的147桿，並列64名，低空飛過晉級門檻。

美國好手巴默（Ryan Palmer）與弗諾（TonyFinau），2天打完雙雙以低於標準9桿的135桿並列排頭，以1桿之差領先來自西班牙的拉姆（Jon Rahm）。

潘政琮首輪持平做收，繳出平標準的72桿完賽，今天他從後9洞出發，下場前4洞他狀況不錯，靠著2次精彩推桿捕獲2鳥，有個好的開始。

不料第16洞開始戰況丕變，潘政琮開球下水遭罰桿，第3桿打上果嶺後，又花了2推才結束，這一洞讓他領到雙柏忌，也打壞節奏，接下來連續2洞，他都苦吞柏忌。

最後9洞，潘政琮再添2鳥與2個柏忌，也讓他單回合以高於標準2桿的74桿完賽，排名從首輪打完的並列25名，下修至並列47名，不過仍足以讓他順利晉級最後2天決賽。

紀念高球賽淘汰線，設定在高於標準3桿以上，潘政琮成功晉級後，也是他繼上週的工作日慈善公開賽後，連2站順利晉級。

潘政琮 高爾夫 Tiger Woods

延伸閱讀

高球／復賽「沒人盯」 伍茲開心亂跑

「疫」起當youtuber／潘政琮上網揮桿 影片全自製

PGA／工作日慈善公開賽 潘政琮並列48名

PGA／工作日慈善公開賽 潘政琮第3輪繳73桿

相關新聞

高球／PGA紀念高球賽次輪 潘政琮繳74桿晉級

台灣旅美高球名將潘政琮，今天在PGA美國職業高爾夫巡迴賽的紀念高球賽次輪，繳出高於標準2桿的74桿，兩回合累計以高於標準...

高球／復賽「沒人盯」 伍茲開心亂跑

ＰＧＡ復賽後前五站都未出賽的美國高球名將老虎伍茲，總算在本周開打的紀念錦標賽回歸，並在首輪打出四鳥三柏忌、低於標準桿一桿...

國際奧會明年改選主席 巴赫表態將爭取連任

國際奧林匹克委員會（IOC）將於2021年6月在希臘雅典改選主席，現任主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，將角逐...

高球／三花TPGA第二輪 張緯綸抗熱抓風保持領先

總獎金600萬的「2020 三花TPGA錦標賽」今天在台灣高爾夫俱樂部進行第二輪賽事，參賽選手們在高溫下抗熱抓風，其中首...

NFL／華盛頓紅人爆醜聞 15名女前員工控性騷擾

職業美式足球聯盟（NFL）華盛頓紅人隊今天爆出醜聞，15名女性前員工透露，曾在工作期間遭受不同程度的職場性騷擾，包括動手...

足球／巴塞隆納無緣西甲三連霸 梅西哀嘆球隊必須改變

力保爭冠機會的西甲豪門巴塞隆納，今日爆冷輸給奧薩蘇納競技，結果把冠軍拱手讓給宿敵皇家馬德里，無緣西甲三連霸，當家球星梅西（Lionel Messi）難掩失望，直言必須改變。 在疫情停賽前，巴塞隆

運動產業博覽會開幕 陳金鋒代言力挺幕後英雄

運動產業博覽會今天在台北市松山文創園區舉行開幕典禮，代言人「永遠的第四棒」陳金鋒現身力挺，希望觀眾能夠透過這次博覽會，認...

足球／皇馬提前封王 奪隊史第34座西甲冠軍

西班牙甲級足球聯賽（La Liga）強權皇家馬德里，今天靠本澤馬（KarimBenzema）1射1罰，以2比1擊敗比雅瑞...

NFL／距訓練營報到不到2週 已有72球員染疫

距離訓練營報到時間不到兩星期，職業美式足球聯盟NFL球員工會今天證實，72名球員2019冠狀病毒疾病（COVID-19，...

足球／2022世足東道主卡達 主辦亞足冠軍聯賽西區賽事

亞洲足球聯盟官員今天表示，2022世界盃足球賽東道主卡達，將主辦今年亞洲足球聯盟冠軍聯賽西區賽事。先前因2019冠狀病毒...

林騰蛟：盼新體育署長3個月內出爐

教育部次長林騰蛟在本周一正式代理體育署署長工作的，昨更首度以署長身分參與每周一次的例行記者會，儘管他強調對於體育署事務並...

運動產業博覽會今開幕 有望巧遇國手

運動產業博覽會今將在台北市松山文創園區揭開序幕，現場五展區不僅有超過二五○件體育相關文物展出，包括我國唯四的夏季奧運會金...

熱門新聞

下半季展望／中信兄弟心理戰 恐猿症需找到解方

中職／蝦皮直播免費看選秀 張立群預測前三順位

小學籃球聯賽／北投94狂！ 靠這2招「77:0」完封桃園南勢

下半季展望／富邦悍將缺火力 盼年輕選手添柴火

籃球／「大到令人羨慕」 陳建州公開璞園新主場

MLB／官網預測老虎30人名單 江少慶是「外卡」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。