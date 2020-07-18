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高球／復賽「沒人盯」 伍茲開心亂跑

聯合報 / 記者劉肇育／綜合報導
「老虎」伍茲復賽，自嘲有點生鏽了。（法新社）
「老虎」伍茲復賽，自嘲有點生鏽了。（法新社）

ＰＧＡ復賽後前五站都未出賽的美國高球名將老虎伍茲，總算在本周開打的紀念錦標賽回歸，並在首輪打出四鳥三柏忌、低於標準桿一桿的並列第十八名成績，對於相隔一五一天才再度出賽，伍茲也笑稱身體確實有點生鏽了。

伍茲生涯曾五度在紀念錦標賽中拿下冠軍，是賽史奪下最多冠的選手，不過最近一次已經是八年前，這也讓他選定該賽事作為ＰＧＡ復賽後的個人首站。在前三洞賽事中伍茲就順利抓下兩小鳥，打完十八洞以低於標準一桿成績與其他六位選手並列第十八名。

談到復出後首輪的表現時，伍茲說：「已經有一段時間沒有出賽了，我感到相同的渴望、急躁和緊張感，這感覺不錯，但我確實有點生鏽了，總體來說，這還是算一次不錯的開始。」

對於首度參與沒有場邊球迷的賽事，伍茲則坦言最大的不同就是場邊沒有維持秩序的保全，球員也能在每一洞之間胡亂行走，而不用受到步行通道繩索的限制，「像今天我就能直接跨過第十六洞的果嶺走向第十七洞的發球台，過去通常我們都需要繞道。」

至於我國好手潘政琮首輪雖然抓下五鳥，但吞下兩次雙柏忌和一柏忌，以平標準桿並列第廿六名，而美國選手弗諾則是以低於標準桿六桿的成績領先。

伍茲 潘政琮

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