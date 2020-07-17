國際奧會明年改選主席 巴赫表態將爭取連任

中央社 / 瑞士洛桑17日綜合外電報導

國際奧林匹克委員會（IOC）將於2021年6月在希臘雅典改選主席，現任主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，將角逐第2個任期。

法新社報導，66歲德國籍的巴赫2013年9月當選國際奧會主席，任期8年；他有資格再擔任一次主席，但這次任期為4年。

巴赫在第136屆國際奧會年會上表示：「如果身為國際奧會委員的各位有此希望，那麼我也願意角逐第2任國際奧會主席，為各位以及我們熱愛的奧運再效力4年。」

由於爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，這次會議以視訊方式進行。

巴赫說，國際奧會許多委員最近跟他接觸，詢問他爭取連任的意願。他表示：「我很感激，對他們許多鼓勵與信任的話語，我深受感動。」

巴赫是前西德擊劍運動員，曾於1976年夏季奧運獲得男子鈍劍團體冠軍。

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