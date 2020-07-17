高球／三花TPGA第二輪 張緯綸抗熱抓風保持領先

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
張緯綸以兩輪總桿低於標準桿7桿的137桿，保持領先。圖／台灣職業高爾夫協會提供
張緯綸以兩輪總桿低於標準桿7桿的137桿，保持領先。圖／台灣職業高爾夫協會提供

總獎金600萬的「2020 三花TPGA錦標賽」今天在台灣高爾夫俱樂部進行第二輪賽事，參賽選手們在高溫下抗熱抓風，其中首輪暫居領先的張緯綸再打出71（－1）桿成績，兩輪總桿低於標準桿7桿的137桿，繼續保持領先。

首日單獨領先的張緯綸，今天五鳥二柏忌一「雙柏忌」，他說今天的鐵桿準度較不夠，打上果嶺沒有很靠近洞口，抓鳥不易，不過仍然有兩個洞15呎與9呎的一推進洞抓鳥，另外有三個五桿長洞多是一切一推把握住成功射鳥。

暫居第二的葉昱辰是地主球場選手，今天獵一鷹射四鳥三柏忌，讓他直言是「賺得多也花得多」，木桿發揮不錯，但是吞柏忌都是鐵桿失誤，推桿也多有機會抓鳥，但是有些沒有打得很靠近洞，終究不易抓鳥。

尋求四連霸與第五冠的洪健堯今天交出73桿，兩輪142桿，與打出73桿的黃祥豪及打72桿的陳志忠同桿，暫並列第七位。前兩輪結束，大會取總桿高於標準桿八桿的152桿以內共67位選手晉級後兩輪決賽。

打出今日最低桿67（－5）桿的許智凱，在第四至第八洞連抓五鳥，也平了自己在正式比賽中連抓小鳥最多的紀錄，他說今天能打出這麼好的成績，主因歸功自己的平常心態與增強的抗壓性，今天的開球木桿丶鐵桿丶切桿與推桿都發揮得很好，尤其是自己的弱項推桿，今天的28推令他很意外。

高爾夫 PGA錦標賽 陳志忠

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