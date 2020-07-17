足球／巴塞隆納無緣西甲三連霸 梅西哀嘆球隊必須改變

力保爭冠機會的西甲豪門巴塞隆納，今日爆冷輸給奧薩蘇納競技，結果把冠軍拱手讓給宿敵皇家馬德里，無緣西甲三連霸，當家球星梅西（Lionel Messi）難掩失望，直言必須改變。

在疫情停賽前，巴塞隆納在積分榜上以兩分領先皇家馬德里，不料復賽後雙方狀態此消彼長，皇馬一口氣拉出一波10連勝，相對巴塞隆納10場只拿下6勝，還意外吞一敗，使得最後積分落後7分慘遭逆轉，眼睜睜看著皇馬提前奪下冠軍。

針對球隊的表現，隊長梅西受訪時表示：「從球員到整支球隊，都必須重新審視我們比賽的方式。我們可是巴塞隆納，每場比賽都應該要拿下來。我很不希望賽季以這樣的方式結束，但事實就是這樣，而且還反應了球隊的不穩定、薄弱的實力。」

梅西接著補充：「先是羅馬，然後是利物浦，球迷慢慢對我們失去耐心。如果要拼歐冠，勢必要改變。如果還跟現在一樣，到時候輸給那不勒斯也不意外。」

先前就曾傳出梅西可能離開待了將近整個生涯的巴塞隆納，如今球隊的挫敗，加上梅西的一席話，可能成為出走的導火線。