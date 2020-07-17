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足球／皇馬提前封王 奪隊史第34座西甲冠軍

中央社 / 馬德里16日綜合外電報導
SOCCER-SPAIN-MAD-VIL/REPORT:La Liga Santander - Real Madrid v Villarreal Soccer Football - La Liga Santander - Real Madrid v Villarreal - Alfredo Di Stefano Stadium, Madrid, Spain - July 16, 2020 Real Madrid's Sergio Ramos and teammates celebrate with the trophy after winning La Liga, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) REUTERS/Sergio Perez TPX IMAGES OF THE DAY 路透社
SOCCER-SPAIN-MAD-VIL/REPORT:La Liga Santander - Real Madrid v Villarreal Soccer Football - La Liga Santander - Real Madrid v Villarreal - Alfredo Di Stefano Stadium, Madrid, Spain - July 16, 2020 Real Madrid's Sergio Ramos and teammates celebrate with the trophy after winning La Liga, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) REUTERS/Sergio Perez TPX IMAGES OF THE DAY 路透社

西班牙甲級足球聯賽（La Liga）強權皇家馬德里，今天靠本澤馬（Karim Benzema）1射1罰，以2比1擊敗比雅瑞爾（Villarreal）提前封王，這是皇馬隊史第34次奪下西甲冠軍。

西甲因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）而不開放球迷進場觀賽，皇馬在看台區空無一人的主場迪斯蒂法諾球場（Alfredo di Stefano Stadium），靠本澤馬（Karim Benzema）兩度攻門得手勝出，在積分上領先連兩年稱霸、近20個球季拿下半數共10次西甲冠軍的巴塞隆納（Barcelona）7分之多而提前登基，睽違兩季再度奪冠。

上半場比賽，在皇馬一次進攻中，本澤馬從大禁區外快速推進，在接獲隊友傳球後，於比賽第29分鐘，在小禁區外起腳射門得手，讓皇馬1比0領先。

下半場比賽，皇馬獲罰球機會，操刀的隊友把球做給本澤馬，他不負所託進球，但被判過早進入禁區，必須重罰的皇馬這次直接由本澤馬操刀，他毫不猶豫起右腳勁射，在對方守門員撲救不及的情況下，在比賽第77分鐘為皇馬攻進本場比賽第2球。

在比賽第83分鐘，在隊友吊球後，比雅瑞爾的伊沃拉（Vicente Iborra）在小禁區外直接頭鎚，這個進球將落後追近，但最終皇馬仍以2比1獲勝。

西甲因疫情暫停，直到6月11日才復賽，皇馬在疫情下奪得近20季的第7座冠軍，也是隊史第34座西甲冠軍。

在總教練席丹（Zinedine Zidane）帶領下，皇馬復賽後豪取10連勝，這段期間總共只丟4球，且從未在比賽中落後。

席丹說：「對我來說，這是我職業生涯最美好的其中一天。」

皇馬 西甲 席丹

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