足球／2022世足東道主卡達 主辦亞足冠軍聯賽西區賽事

中央社 / 吉隆坡16日綜合外電報導

亞洲足球聯盟官員今天表示，2022世界盃足球賽東道主卡達，將主辦今年亞洲足球聯盟冠軍聯賽西區賽事。先前因2019冠狀病毒疾病（COVUD-19，武漢肺炎）疫情而打亂了賽程安排。

亞洲足球聯盟（Asian Football Confederation,AFC）說，資源豐富的蕞爾小國卡達將主辦分組預賽至準決賽的賽事，而賽程時間濃縮為9月14日到10月3日。

東區分組賽事的主辦國尚未確定，東區各會員國足協可在24日前提出申請。

正在對抗疫情復發的日本與澳洲，以及去年最早出現疫情的中國，都是位於東區的會員國。

由於亞洲各國實施入境限制以遏止疫情，由西側沙烏地阿拉伯至東側日本的32國亞洲足球聯盟冠軍聯賽（AFC Champions League）僅進行部分賽事，就在3月停賽。

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