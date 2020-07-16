快訊

「搶房」怪象充斥，中國房企市場已成高風險漩渦？

還有機會！威力彩連槓45期 下期頭獎上看20.8億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美津濃「MIZUNO ENERZY」鞋款全面進化 為運動員開拓無限可能

聯合新聞網 / 記者王樹衡／即時報導
最強上班族跑者陳瑋琳、清大山神賴怡廷與美力跑者雷理莎(左起）。 美津濃提供
最強上班族跑者陳瑋琳、清大山神賴怡廷與美力跑者雷理莎(左起）。 美津濃提供

耗時兩年研發， 來自日本的Mizuno美津濃獨家研發出兼具柔軟與性能，史上最強高回彈中底素材「MIZUNO ENERZY」。「MIZUNO ENERZY」為這項中底素材的總稱，因應競技特性或使用場合，由最柔軟與最高回彈性的「MIZUNO ENERZY CORE」、以輕量為主打特色的「MIZUNO ENERZY LITE」與標準款「MIZUNO ENERZY」這3大類型所構成。最高階的「MIZUNO ENERZY CORE」，與傳統中底素材U4ic相比，回彈性提高約56％，柔軟性甚至提升293％。

耗時兩年開發與測試 成功研發最強中底素材「MIZUNO ENERZY」

Mizuno美津濃自1906年創業以來，始終秉持著綜合運動品牌大廠的初衷，不斷推動各項創新概念。1997年研發出可同時兼顧吸震與安定性的「MIZUNO WAVE波浪片」，現今活用了棒球及高爾夫等運動相關產品的豐富經驗技術，耗時兩年研發出全新中底素材「MIZUNO ENERZY」，透過優異的柔軟性，讓接觸地面時所累積的能量，在最小耗損的前提下完美回彈，達到高彈力的效果。

「MIZUNO ENERZY」為運動員開拓全新無限可能

「MIZUNO ENERZY」將陸續應用於田徑、排球、桌球等競技鞋款，以及慢跑、健走和運動休閒鞋上，為運動員開拓出全新的無限可能，目前採用MIZUNO ENERZY已上市的鞋款包含WAVE RIDER 24、WAVE SHADOW 4、WAVE REVOLT與8月份即將上市的WAVE DUEL NEO。甫上市即造成網路轟動的概念鞋款「THE MIZUNO ENERZY」，重量僅365克，使用全黑、編織材質的鞋面，中底搭載最頂級素材MIZUNO ENERZY CORE，已於7月1日在台灣正式上市，美津濃旗艦店也於今日開始限量販售，售價$7,800元，獨特的外觀讓您成為眾人焦點。

MIZUNO ENERZY新品發表記者會 帶您超前「步」署

Mizuno美津濃今(7/16)舉辦超前「步」署MIZUNO ENERZY新品發表記者會，現場邀請專業表演者帶來軟骨功表演，藉由服裝呼應概念鞋款「THE MIZUNO ENERZY」，充滿柔韌性與爆發力的表演視覺化MIZUNO ENERZY的柔軟性與高彈力。此外，Mizuno美津濃特別邀請到最強上班族跑者陳瑋琳、清大山神賴怡廷與美力跑者雷理莎擔任嘉賓，透過經驗分享與彈力互動測試遊戲，與大家分享MIZUNO ENERZY的最強性能魅力。

美力跑者雷理莎表示：「Mizuno本身的鞋子很好搭又舒服，這次再加上MIZUNO ENERZY高回彈中底素材，平常出門也很適合穿，走起路來會比較舒適，就算長時間在外面，回到家腳都不會酸。」而身為最強上班族跑者的陳瑋琳說：「MIZUNO ENERZY的高回彈力以及高柔軟性，不只供運動員在比賽或是訓練的時候使用，在上班，或是平常需要到處跑的時候都能夠展現它的優點以及舒適度。」清大山神賴怡廷則表示：「MIZUNO ENERZY鞋款有助於提升成績和運動兩方面的可能性，這次的新研發鞋款我感到非常滿意，上週日穿WAVE DUEL NEO去新竹比賽，讓我很清楚感受到MIZUNO ENERZY的超輕量與回彈力，抓地力也是讓我非常驚豔的地方，這次穿的WAVE DUEL NEO也讓我在比賽時能發揮我的最佳表現。」

活動現場也提供四款MIZUNO ENERZY新鞋供媒體於跑步機上試跑，雷理莎也踏上跑步機親身示範，輕盈的姿態配上高彈力的MIZUNO ENERZY，「美力」十足。Mizuno美津濃今日正式宣布，旗艦店及全台各門市即可購買到最新鞋款，誠摯邀請您至現場體驗MIZUNO ENERZY最強性能魅力。

振興券優惠方案「滿三千贈五百」 入手MIZUNO ENERZY好時機

搶攻振興三倍券商機，Mizuno美津濃推出「滿三千贈五百」加碼活動，凡持振興券至Mizuno美津濃簽約經銷（不含Golf及Walking）及直營點購買Mizuno美津濃商品單筆滿$3,000元，即贈送「Mizuno美津濃商品$500元抵用券」，抵用券於下次消費滿$1,000元以上即可折抵使用，優惠方案搭配MIZUNO ENERZY新品上市，趕緊趁這個好機會來挑一雙適合您的最佳跑鞋。

清大 上班族 記者會 排球 新竹

相關新聞

全中運／造假裁判列名全中運 林騰蛟：大會將不聘任

新北市全中運空手道選拔賽今年初爆發造假事件，四名涉案人員遭到停職，不過卻傳出其中兩人名列本周即將展開的全中運裁判名單，體...

世足／首度冬天開踢一日四戰 卡達世界盃賽程出爐

國際足球總會（FIFA）15日公布了2022年卡達世界杯賽程，比賽揭幕戰將於當地時間2022年11月21日13時在可容納6萬人的海灣體育場打響，決賽則將在當地時間12月18日18時在可容納8萬人的盧塞爾體育場舉行。

全中運／打球也兼顧課業 南科實中網球員屢進美國名校

台南科學園區實驗中學網球隊參加這次全中運網球賽，再贏得兩銀一銅，尤其高二生湯城獲銅牌，不但是南科實中首面高中組獎牌，他課...

高球／整季關門打？ PGA：美國公開賽可能開放球迷

原本要開放球迷進場的PGA紀念錦標賽，最終仍採「閉門」舉行，不過PGA專員莫納漢（Jay Monahan）今天受訪提到，...

美津濃「MIZUNO ENERZY」鞋款全面進化 為運動員開拓無限可能

耗時兩年研發， 來自日本的Mizuno美津濃獨家研發出兼具柔軟與性能，史上最強高回彈中底素材「MIZUNO ENERZY」。「MIZUNO ENERZY」為這項中底素材的總稱，因應競技特性或使用場合，

高球／台灣男子職業高球首戰 三花TPGA純本土開打

今年台灣男子職業高爾夫巡迴賽首場比賽終於開打，總獎金600萬元的「2020三花TPGA錦標賽」今天進行首輪賽事，養精蓄銳...

退役運動員優先 體育署推運動人才就業媒合會

為協助企業聘運運動人才，教育部體育署將於19日與8月7日舉辦「2020運動人才就業媒合會」，首場徵才廠商將以運動產業為主...

林騰蛟首參與體育署記者會 盼新署長三個月內出爐

在體育署署長高俊雄借調期於12日期滿後，教育部次長林騰蛟在本周一開始代理署長工作，並在兼任職務的第一天就兩度到體育署參與...

看展時國手就在你身邊 運動產業博覽會明開幕

「2020台灣運動產業博覽會」將在明天開幕，在今天的媒體日中五個展館也搶先曝光，包括我國奧運史上四面金牌、世界球后戴資穎...

全中運／空手道裁判造假成績遭停權 竟又列名判官名單

為備戰109年全中運，新北市日前委由安康高中及新北市空手道委員會舉辦空手道選拔賽，沒想到卻有3名選手明明沒出賽卻有成績，...

NFL／特權合約禮遇 最強跑鋒續留泰坦

NFL最會跑的跑鋒亨利簽下4年、總值5000萬美元的延長合約，續留在泰坦！ 外號「國王」的26歲強力跑鋒亨利是泰坦地面戰的關鍵，他去年季賽總共衝出1540碼、平均每一次拿球能衝出5.1碼，都是全聯盟

網球／逆轉義大利名將 汀恩柏林表演賽奪冠

擺脫亞德里亞巡迴賽的負面心情，世界排名第3的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）今天在柏林舉行的表演賽演出逆轉勝...

熱門新聞

MLB／張育成炸裂夏訓第6轟 苦主：他是貝比魯斯嗎？

中職／中信兄弟資源豐富 養出冠軍隊

未完成的大器 流星般的一分錢哈達威

NBA／笑稱已舉報詹姆斯 瑞佛斯：這樣快艇就能奪冠了

中職／桃猿新秀楊瑞承 期待成為另一個「七輪奇蹟」

NBA／體型變化受矚目 約柯奇：只減了3至5磅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。