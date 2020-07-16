美津濃「MIZUNO ENERZY」鞋款全面進化 為運動員開拓無限可能

耗時兩年研發， 來自日本的Mizuno美津濃獨家研發出兼具柔軟與性能，史上最強高回彈中底素材「MIZUNO ENERZY」。「MIZUNO ENERZY」為這項中底素材的總稱，因應競技特性或使用場合，由最柔軟與最高回彈性的「MIZUNO ENERZY CORE」、以輕量為主打特色的「MIZUNO ENERZY LITE」與標準款「MIZUNO ENERZY」這3大類型所構成。最高階的「MIZUNO ENERZY CORE」，與傳統中底素材U4ic相比，回彈性提高約56％，柔軟性甚至提升293％。

耗時兩年開發與測試 成功研發最強中底素材「MIZUNO ENERZY」

Mizuno美津濃自1906年創業以來，始終秉持著綜合運動品牌大廠的初衷，不斷推動各項創新概念。1997年研發出可同時兼顧吸震與安定性的「MIZUNO WAVE波浪片」，現今活用了棒球及高爾夫等運動相關產品的豐富經驗技術，耗時兩年研發出全新中底素材「MIZUNO ENERZY」，透過優異的柔軟性，讓接觸地面時所累積的能量，在最小耗損的前提下完美回彈，達到高彈力的效果。

「MIZUNO ENERZY」為運動員開拓全新無限可能

「MIZUNO ENERZY」將陸續應用於田徑、排球、桌球等競技鞋款，以及慢跑、健走和運動休閒鞋上，為運動員開拓出全新的無限可能，目前採用MIZUNO ENERZY已上市的鞋款包含WAVE RIDER 24、WAVE SHADOW 4、WAVE REVOLT與8月份即將上市的WAVE DUEL NEO。甫上市即造成網路轟動的概念鞋款「THE MIZUNO ENERZY」，重量僅365克，使用全黑、編織材質的鞋面，中底搭載最頂級素材MIZUNO ENERZY CORE，已於7月1日在台灣正式上市，美津濃旗艦店也於今日開始限量販售，售價$7,800元，獨特的外觀讓您成為眾人焦點。

MIZUNO ENERZY新品發表記者會 帶您超前「步」署

Mizuno美津濃今(7/16)舉辦超前「步」署MIZUNO ENERZY新品發表記者會，現場邀請專業表演者帶來軟骨功表演，藉由服裝呼應概念鞋款「THE MIZUNO ENERZY」，充滿柔韌性與爆發力的表演視覺化MIZUNO ENERZY的柔軟性與高彈力。此外，Mizuno美津濃特別邀請到最強上班族跑者陳瑋琳、清大山神賴怡廷與美力跑者雷理莎擔任嘉賓，透過經驗分享與彈力互動測試遊戲，與大家分享MIZUNO ENERZY的最強性能魅力。

美力跑者雷理莎表示：「Mizuno本身的鞋子很好搭又舒服，這次再加上MIZUNO ENERZY高回彈中底素材，平常出門也很適合穿，走起路來會比較舒適，就算長時間在外面，回到家腳都不會酸。」而身為最強上班族跑者的陳瑋琳說：「MIZUNO ENERZY的高回彈力以及高柔軟性，不只供運動員在比賽或是訓練的時候使用，在上班，或是平常需要到處跑的時候都能夠展現它的優點以及舒適度。」清大山神賴怡廷則表示：「MIZUNO ENERZY鞋款有助於提升成績和運動兩方面的可能性，這次的新研發鞋款我感到非常滿意，上週日穿WAVE DUEL NEO去新竹比賽，讓我很清楚感受到MIZUNO ENERZY的超輕量與回彈力，抓地力也是讓我非常驚豔的地方，這次穿的WAVE DUEL NEO也讓我在比賽時能發揮我的最佳表現。」

活動現場也提供四款MIZUNO ENERZY新鞋供媒體於跑步機上試跑，雷理莎也踏上跑步機親身示範，輕盈的姿態配上高彈力的MIZUNO ENERZY，「美力」十足。Mizuno美津濃今日正式宣布，旗艦店及全台各門市即可購買到最新鞋款，誠摯邀請您至現場體驗MIZUNO ENERZY最強性能魅力。

振興券優惠方案「滿三千贈五百」 入手MIZUNO ENERZY好時機

搶攻振興三倍券商機，Mizuno美津濃推出「滿三千贈五百」加碼活動，凡持振興券至Mizuno美津濃簽約經銷（不含Golf及Walking）及直營點購買Mizuno美津濃商品單筆滿$3,000元，即贈送「Mizuno美津濃商品$500元抵用券」，抵用券於下次消費滿$1,000元以上即可折抵使用，優惠方案搭配MIZUNO ENERZY新品上市，趕緊趁這個好機會來挑一雙適合您的最佳跑鞋。