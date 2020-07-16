高球／台灣男子職業高球首戰 三花TPGA純本土開打

今年台灣男子職業高爾夫巡迴賽首場比賽終於開打，總獎金600萬元的「2020三花TPGA錦標賽」今天進行首輪賽事，養精蓄銳已久的選手們發燒演出，張緯綸打出66（－6）桿佳績，暫時領先群雄，瞄準第五冠的「台灣一哥」林文堂以兩桿之差暫居第二，尋求四連霸的洪健堯以69（－3）桿暫並列第三。

三花棉業公司連續五年冠名贊助TPGA錦標賽，今年原定五月開打，但是因全球新冠肺炎疫情影響，不但打亂台巡賽與全球高球巡迴賽原定行程，更有多場比賽被迫取消或無限期停賽，不過三花棉業公司董事長施純鎰為了持續給台灣職業選手一個揮灑的舞台，尤其是在半年來台灣尚無一場正式職業高球賽的情況下，堅持照常舉辦，只是延至七月中旬開賽。

儘管受到國外選手入境仍須受14天隔離檢疫規定的影響，今年創下該賽事自1974年開放為國際賽以來，首次沒有外籍選手參賽，但仍有129位台灣職業好手參與盛會，爭奪冠軍獎金120萬元及冠軍獎盃。

去年亞巡賽總排名第51、台巡賽總獎金排名第四的張緯綸，首輪打出低於標準桿6桿佳績，他透露本周一才把一個月前就感到不適丶最近才確定是右手腕腱鞘囊腫以中醫方式治療，本來有點擔心，不過前幾天練球感覺還好，所以今天比較敢打，才能打出水準。

而最近右手小指受傷，今天包著紗布上場的「台灣一哥」林文堂射六鳥二柏忌，他表示很滿意今天打出這麼好的成績，因為已有20多天沒有打球，加上右手小指受傷，本來沒想到會打得這麼好，但是今天的短桿與推桿都加分，且他在這座球場打了十多年的台灣三商名人賽，深知打這座球場要有策略，會產生失誤的地方絕對不要打過去，因此能夠得心應手。

為了鼓勵連霸三屆的洪健堯在今年追求四連霸，三花棉業公司董事長施純鎰再提供連霸獎金66萬元，增添比賽可看性，目前他也以三桿之差並列第三名。