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全中運／造假裁判列名全中運 林騰蛟：大會將不聘任

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
新北市全中運空手道選拔賽今年初爆發造假事件，四名涉案人員遭到停職卻還出現在全大運名單。 聯合報系資料照
新北市全中運空手道選拔賽今年初爆發造假事件，四名涉案人員遭到停職卻還出現在全大運名單。 聯合報系資料照

新北市全中運空手道選拔賽今年初爆發造假事件，四名涉案人員遭到停職，不過卻傳出其中兩人名列本周即將展開的全中運裁判名單，體育署代理署長林騰蛟在今天表示，儘管全中運的裁判審酌聘任權在於主辦城市屏東縣，但在與大會確認後，這兩名裁判已經不在大會聘任名單中。

新北市空手道隊在今年的全中運縣市選拔賽中，爆發了空手道委員會為了增加參賽選手而出現「幽靈選手」報名造假事件，導致新北市空手道委員會主委、總幹事、裁判長及副裁判長遭到停職，但今天卻傳出兩名裁判仍出現在屏東縣全中運裁判名單之中。

對於這樣的狀況，體育署代理署長林騰蛟在今天表示，依照全中運準則規定，大會裁判聘任是由舉辦縣市負責，也代表今年是由屏東縣審酌聘任裁判，「對於報載有關新北市兩位裁判在全中運出現的事情，經過我們跟屏東縣政府聯繫，大會將不會聘任這兩位裁判，請各界放心。」

中華空手道協會則是指出，兩名涉及舞弊事件的裁判情節嚴重，協會將會懲處停權一年，期間也不能擔任教練，也代表兩名裁判確定不會參與全中運執法工作。

全中運

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