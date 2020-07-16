退役運動員優先 體育署推運動人才就業媒合會
為協助企業聘運運動人才，教育部體育署將於19日與8月7日舉辦「2020運動人才就業媒合會」，首場徵才廠商將以運動產業為主，第二場則包含製造業、服務業、科技業等，體育署全民運動組組長呂忠仁表示，這次就業媒合會將開放四個類別的運動人才進行申請，其中將會以退役選手為優先，而提供職缺的企業最多可獲得30萬元的補助。
為了協助運動人才就業，體育署除了已建置「i運動資訊平台」提供免費線上媒合服務外，也將於19日與8月7日舉辦「2020運動人才就業媒合會」，共邀請22家企業提供超過500個熱門職缺，包含運動教練、運動防護師、行銷企劃、工程師等職缺。
呂忠仁指出，這次開放申請的運動人才共有四個類別，包括被列為優先考量的退役選手、具有學校專任教練資格、體育運動相關科系畢業或具有專業運動證照，如企業願意提供職缺，每家最多可獲得補助30萬元，可作為運動賽事觀賞、邀請體育專業人員指導、安排體育名人到公司進行講座或是進行科技體適能檢測等。
而這次體育署也邀請傑克斯國際有限公司執行長、前中華職棒統一獅隊球員劉芙豪、長佳開發業務行銷主任的前籃球員岳瀛立、國多汽車公司的前排球選手蕭湘凌分享職場甘苦談，為求職或是轉職需求的運動人才指引方向。
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