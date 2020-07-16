林騰蛟首參與體育署記者會 盼新署長三個月內出爐

在體育署署長高俊雄借調期於12日期滿後，教育部次長林騰蛟在本周一開始代理署長工作，並在兼任職務的第一天就兩度到體育署參與會議，今天他也首度以代理署長身分參與體育署例行記者會，林騰蛟強調這段期間將會盡全力維持署務的正常運作，但也希望「代理工作」能在三個月內結束。

前體育署長高俊雄的兩年借調期在12日期滿後，教育部也指派原本就負責督導體育署業務的次長林騰蛟代理署長工作，在今天出席體育署例行記者會時，林騰蛟就表示，本周一第一天上任後他就兩度來到體育署處理公務，希望兼顧教育部與體育署兩邊的工作，讓體育署署務能夠正常運作。

林騰蛟指出，過去他就是負責體育署的督導工作，對於體育業務並不陌生，這次代理署長只是讓原本間接督導變為直接督導，「之前高署長任內規畫很多體育發展方向，本來我們這個時間應該要在東京參與奧運，現在改到明年辦理，包括東京奧運籌備工作、給教練和選手好的環境、幫國家在明年東奧爭好的佳績、未來的體育方向和政策，都會維持過去高署長的政策來辦理。」

林騰蛟透露，過去也曾代理過國教署的工作，對於兼任兩職務並不陌生，不過對於會暫代署長工作到何時，他則笑說：「這個問題包含我都很關心，畢竟是兼任兩個職務，有朋友開玩笑說我現在是28職等，但這不是重點，而是這些承擔的工作、署長的工作要如何做好，這是我責無旁貸。目前部長和院長都積極在洽詢可能接任人選，不過在過渡期間讓我暫時代裡這個工作，如果代理超過三個月要報行政院，初估應該是可以在三個月內，當然愈快愈好。」