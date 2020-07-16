快訊

漢光演習直升機為避開民宅 飛官左轉180度重落地殉職

看展時國手就在你身邊 運動產業博覽會明開幕

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
鄭兆村亞洲紀錄標槍。記者劉肇育／攝影
鄭兆村亞洲紀錄標槍。記者劉肇育／攝影

「2020台灣運動產業博覽會」將在明天開幕，在今天的媒體日中五個展館也搶先曝光，包括我國奧運史上四面金牌、世界球后戴資穎、旅外棒球好手王建民、田徑標槍亞洲紀錄保持人鄭兆村等人的相關文物與貼身物也都在各個展區中進行展覽，在展期間我國黃金計畫選手也都將會陸續到場觀展或是參與活動，與民眾做近距離的接觸。

這次「2020台灣運動產業博覽會」共匯集120家以上參展企業及單位、50個借展單位與個人，在占地超過1800坪的空間中打造精采豐富的多元主題展區，包括了「運動日常館」、「運動專業館」、「撼動館」、「未來館（含一館及二館）」、「電競及多功能館」，展覽內容從民眾日常接觸的運動產品與服務，到我國體壇榮耀歷史、未來運動科技場景、電競文物和完整產業鍊，都將首次公開。

體育署副署長林哲宏表示，這次商借參展的文物超過250件，遠從台東而來的紅葉少棒，到我國奧運代表隊史上四面金牌全都到齊，在展覽期間我國30多名以東京奧運為目標的黃金計畫選手也都將陸續到場參與活動，「或許你在看展的時候，會突然發現鄭兆村就在你的身邊。」

這次展覽不少企業也都有參與其中，包括台電旗下六支運動團隊今天都派員到場，包括「自由女神」楊孟樺、女籃甜心郭佳紋等人，將親自為民眾介紹台電運動團隊的歷史外，也將於明天舉行球迷見面會，楊孟樺說：「民眾可能對於台電的印象是就是我們在賣電，但其實我們也有很優秀的六支運動團隊和歷史，希望能藉由這次的展覽機會好好向民眾介紹。」

「2020台灣運動產業博覽會」將在明天開幕。記者劉肇育／攝影
「2020台灣運動產業博覽會」將在明天開幕。記者劉肇育／攝影
戴資穎、周天成球拍與相關用品。記者劉肇育／攝影
戴資穎、周天成球拍與相關用品。記者劉肇育／攝影
亞洲鐵人楊傳廣獎牌。記者劉肇育／攝影
亞洲鐵人楊傳廣獎牌。記者劉肇育／攝影

鄭兆村 田徑 戴資穎

延伸閱讀

台電嘉興街公辦都更 招商

周末逍遙遊／逛宗博館 看展認識生命之旅

竹市奧運射箭銅牌 林詩嘉返鄉育苗

北捷板南線跳電3分鐘 因台電電纜遭雷擊

相關新聞

東奧／修訂資格時程規則 IOC公告調整完畢

原訂2020年舉辦的東京奧運受新冠肺炎衝擊，延遲到2021年舉行，國際奧會（IOC）今天正式公布，各運動資格取得的修訂版...

世足／首度冬天開踢一日四戰 卡達世界盃賽程出爐

國際足球總會（FIFA）15日公布了2022年卡達世界杯賽程，比賽揭幕戰將於當地時間2022年11月21日13時在可容納6萬人的海灣體育場打響，決賽則將在當地時間12月18日18時在可容納8萬人的盧塞爾體育場舉行。

網球／逆轉義大利名將 汀恩柏林表演賽奪冠

擺脫亞德里亞巡迴賽的負面心情，世界排名第3的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）今天在柏林舉行的表演賽演出逆轉勝...

高球／整季關門打？ PGA：美國公開賽可能開放球迷

原本要開放球迷進場的PGA紀念錦標賽，最終仍採「閉門」舉行，不過PGA專員莫納漢（Jay Monahan）今天受訪提到，...

青奧／非洲首場奧運再等4年 2022達喀爾青奧延到2026年

希望登上青年奧運舞台的年輕運動員，恐怕失去一個追求的目標，塞內加爾和國際奧會（IOC）已達成共識，原訂2022年在首都達...

全中運／打球也兼顧課業 南科實中網球員屢進美國名校

台南科學園區實驗中學網球隊參加這次全中運網球賽，再贏得兩銀一銅，尤其高二生湯城獲銅牌，不但是南科實中首面高中組獎牌，他課...

退役運動員優先 體育署推運動人才就業媒合會

為協助企業聘運運動人才，教育部體育署將於19日與8月7日舉辦「2020運動人才就業媒合會」，首場徵才廠商將以運動產業為主...

林騰蛟首參與體育署記者會 盼新署長三個月內出爐

在體育署署長高俊雄借調期於12日期滿後，教育部次長林騰蛟在本周一開始代理署長工作，並在兼任職務的第一天就兩度到體育署參與...

看展時國手就在你身邊 運動產業博覽會明開幕

「2020台灣運動產業博覽會」將在明天開幕，在今天的媒體日中五個展館也搶先曝光，包括我國奧運史上四面金牌、世界球后戴資穎...

全中運／空手道裁判造假成績遭停權 竟又列名判官名單

為備戰109年全中運，新北市日前委由安康高中及新北市空手道委員會舉辦空手道選拔賽，沒想到卻有3名選手明明沒出賽卻有成績，...

NFL／特權合約禮遇 最強跑鋒續留泰坦

NFL最會跑的跑鋒亨利簽下4年、總值5000萬美元的延長合約，續留在泰坦！ 外號「國王」的26歲強力跑鋒亨利是泰坦地面戰的關鍵，他去年季賽總共衝出1540碼、平均每一次拿球能衝出5.1碼，都是全聯盟

拳擊／陳念琴夢到東奧摘金 練拳找男選手

今年三月帶回東京奧運拳擊門票，準備第二度叩關奧運的陳念琴，因疫情調整訓練菜單，加入不同運動增加變化，最近更「以身作則」變...

熱門新聞

中職／中信兄弟資源豐富 養出冠軍隊

MLB／張育成炸裂夏訓第6轟 苦主：他是貝比魯斯嗎？

未完成的大器 流星般的一分錢哈達威

NBA／笑稱已舉報詹姆斯 瑞佛斯：這樣快艇就能奪冠了

中職／桃猿新秀楊瑞承 期待成為另一個「七輪奇蹟」

道奇想重回世界大賽 新投打雙雄成關鍵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。