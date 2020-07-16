看展時國手就在你身邊 運動產業博覽會明開幕

「2020台灣運動產業博覽會」將在明天開幕，在今天的媒體日中五個展館也搶先曝光，包括我國奧運史上四面金牌、世界球后戴資穎、旅外棒球好手王建民、田徑標槍亞洲紀錄保持人鄭兆村等人的相關文物與貼身物也都在各個展區中進行展覽，在展期間我國黃金計畫選手也都將會陸續到場觀展或是參與活動，與民眾做近距離的接觸。

這次「2020台灣運動產業博覽會」共匯集120家以上參展企業及單位、50個借展單位與個人，在占地超過1800坪的空間中打造精采豐富的多元主題展區，包括了「運動日常館」、「運動專業館」、「撼動館」、「未來館（含一館及二館）」、「電競及多功能館」，展覽內容從民眾日常接觸的運動產品與服務，到我國體壇榮耀歷史、未來運動科技場景、電競文物和完整產業鍊，都將首次公開。

體育署副署長林哲宏表示，這次商借參展的文物超過250件，遠從台東而來的紅葉少棒，到我國奧運代表隊史上四面金牌全都到齊，在展覽期間我國30多名以東京奧運為目標的黃金計畫選手也都將陸續到場參與活動，「或許你在看展的時候，會突然發現鄭兆村就在你的身邊。」