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全中運／空手道裁判造假成績遭停權 竟又列名判官名單

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
今年的新北市全中運空手道選拔賽爆出虛報選手成績爭議。記者吳亮賢／翻攝
今年的新北市全中運空手道選拔賽爆出虛報選手成績爭議。記者吳亮賢／翻攝

為備戰109年全中運，新北市日前委由安康高中及新北市空手道委員會舉辦空手道選拔賽，沒想到卻有3名選手明明沒出賽卻有成績，4名涉案人員因此全遭停職，但現在卻又爆出，其中2人竟列名全中運裁判名單中，新北教育局表示，全中運由屏東縣政府承辦及聘任，已將調查內容轉達體育署評估，若涉案人員有違法情事，後續也將交由司法調查。

據了解，全中運並未規定各縣市要先辦選拔賽，交由各縣市依各自規則推薦選手參賽，按新北市選拔賽規則，若報名7個人以上將取前3名選手參加全中運，未滿7人則取前2名。

不料，今年選拔賽僅有4人參加，委員會中主委、總幹事、裁判長及副裁判長為了多讓一名選手能參加全中運，另又假造3位選手的參賽成績，使得帳面參賽人數達到7人，教育局接獲陳情後，發現事情屬實，也立即將4人停權，並沒收該項賽事，改由教育局擇優選手參加全中運。

然而，現在卻又傳出，涉案的裁判長及副裁判長又列名全中運名單中，引發外界擔憂，比賽公平性恐有疑慮。

新北教育局表示，全中運由屏東縣政府委由各協會辦理，裁判由其聘任，教育局已將相關調查內容轉達體育署知悉評估。另針對相關涉案人員，已移送學校考核會及新北市體育總會決議停權，並移請政風單位進一步查察，如涉及違法情事，將移司法單位調查。

全中運

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