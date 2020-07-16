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NFL／特權合約禮遇 最強跑鋒續留泰坦

台灣醒報 / 台北報導
Titans Henry Football FILE - In this Saturday, Jan 4, 2020, file photo, Tennessee Titans running back Derrick Henry runs against the New England Patriots in the first half of an NFL wild-card playoff football game, in Foxborough, Mass. The Titans face a deadline Wednesday afternoon, July 15, 2020, of reaching an extension with NFL rushing leader Derrick Henry or let him play this season under the franchise tag he signed in April. (AP Photo/Charles Krupa, File) 美聯社
Titans Henry Football FILE - In this Saturday, Jan 4, 2020, file photo, Tennessee Titans running back Derrick Henry runs against the New England Patriots in the first half of an NFL wild-card playoff football game, in Foxborough, Mass. The Titans face a deadline Wednesday afternoon, July 15, 2020, of reaching an extension with NFL rushing leader Derrick Henry or let him play this season under the franchise tag he signed in April. (AP Photo/Charles Krupa, File) 美聯社

NFL最會跑的跑鋒亨利簽下4年、總值5000萬美元的延長合約，續留在泰坦！

外號「國王」的26歲強力跑鋒亨利是泰坦地面戰的關鍵，他去年季賽總共衝出1540碼、平均每一次拿球能衝出5.1碼，都是全聯盟第一，泰坦季後賽也靠著他破紀錄的連3戰衝破180碼，差點跑出美聯冠軍，亨利的好表現讓泰坦願意在這個跑鋒行情不高的年頭，破例長留亨利，讓他成為聯盟前五高薪的跑鋒。

根據《ESPN》報導，田納西泰坦的明星跑鋒亨利16日在簽約死線之前，與球團達成4年延長合約的共識，總值獲得5000萬美元（其中2550萬美元是保證約），讓亨利一舉成為聯盟前五貴的跑鋒。

聯盟最狂跑鋒

泰坦捧長約留下亨利的原因很多，亨利是2016年選秀泰坦親自選的「自家班底」、年僅26歲，去年更打出生涯年，不只例行賽包辦跑鋒第一名（賽季衝出1540碼、每次拿球能跑到5.1碼），關鍵的季後賽更是開啟「無雙模式」，亨利佔據球隊進攻的69%比重，連續3戰面對美聯前三種子，亨利場場跑超過180碼、打破歷史紀錄，即便對手都知道泰坦的跑陣，純單靠他一人，但就是防不勝防。

除了實力與大賽抗壓性，亨利出身於名門阿拉巴馬大學，技戰術涵養也高，因此進攻教練日前就表示，若能留下亨利，球隊進攻手段會更多樣化，他們會試著讓亨利減少持球，扮演替隊友製造機會的角色，對主打地面戰的泰坦來說，亨利是不可或缺的核心；同時，亨利強悍作風也深獲田納西當地球迷喜愛，這都是泰坦寧願在跑鋒價值不高的當今，斥資留下「國王」亨利的諸多原因。

715特權合約

事實上，泰坦隊在715大限以延長合約簽下亨利，也是對球員表達信任的方式，NFL有著特殊的「特權合約」，讓各隊每年能用此合約綁住一名即將投入市場的明星，特權合約的優點就是給雙方時間商討合約，缺點是對雙方都沒有保障，要是球員隔年受傷或表現下滑，就失去大約的機會，要是表現佳，便可能受到其餘球團高薪網羅。

如上述所說，與亨利「同一梯選秀」的牛仔新星四分衛普瑞斯卡也是特權合約，但今天於死線前、與球團談不攏，普瑞斯卡明年仍得繼續為合約年奮鬥、拼一張大約。泰坦即便給予亨利特權合約，但最終依然端出滿滿誠意，雙方趕在美國時間715之前達成共識，這些都是泰坦對自家王牌的信任展現。

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