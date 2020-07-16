NFL／特權合約禮遇 最強跑鋒續留泰坦

NFL最會跑的跑鋒亨利簽下4年、總值5000萬美元的延長合約，續留在泰坦！

外號「國王」的26歲強力跑鋒亨利是泰坦地面戰的關鍵，他去年季賽總共衝出1540碼、平均每一次拿球能衝出5.1碼，都是全聯盟第一，泰坦季後賽也靠著他破紀錄的連3戰衝破180碼，差點跑出美聯冠軍，亨利的好表現讓泰坦願意在這個跑鋒行情不高的年頭，破例長留亨利，讓他成為聯盟前五高薪的跑鋒。

根據《ESPN》報導，田納西泰坦的明星跑鋒亨利16日在簽約死線之前，與球團達成4年延長合約的共識，總值獲得5000萬美元（其中2550萬美元是保證約），讓亨利一舉成為聯盟前五貴的跑鋒。

聯盟最狂跑鋒

泰坦捧長約留下亨利的原因很多，亨利是2016年選秀泰坦親自選的「自家班底」、年僅26歲，去年更打出生涯年，不只例行賽包辦跑鋒第一名（賽季衝出1540碼、每次拿球能跑到5.1碼），關鍵的季後賽更是開啟「無雙模式」，亨利佔據球隊進攻的69%比重，連續3戰面對美聯前三種子，亨利場場跑超過180碼、打破歷史紀錄，即便對手都知道泰坦的跑陣，純單靠他一人，但就是防不勝防。

除了實力與大賽抗壓性，亨利出身於名門阿拉巴馬大學，技戰術涵養也高，因此進攻教練日前就表示，若能留下亨利，球隊進攻手段會更多樣化，他們會試著讓亨利減少持球，扮演替隊友製造機會的角色，對主打地面戰的泰坦來說，亨利是不可或缺的核心；同時，亨利強悍作風也深獲田納西當地球迷喜愛，這都是泰坦寧願在跑鋒價值不高的當今，斥資留下「國王」亨利的諸多原因。

715特權合約

事實上，泰坦隊在715大限以延長合約簽下亨利，也是對球員表達信任的方式，NFL有著特殊的「特權合約」，讓各隊每年能用此合約綁住一名即將投入市場的明星，特權合約的優點就是給雙方時間商討合約，缺點是對雙方都沒有保障，要是球員隔年受傷或表現下滑，就失去大約的機會，要是表現佳，便可能受到其餘球團高薪網羅。

如上述所說，與亨利「同一梯選秀」的牛仔新星四分衛普瑞斯卡也是特權合約，但今天於死線前、與球團談不攏，普瑞斯卡明年仍得繼續為合約年奮鬥、拼一張大約。泰坦即便給予亨利特權合約，但最終依然端出滿滿誠意，雙方趕在美國時間715之前達成共識，這些都是泰坦對自家王牌的信任展現。

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