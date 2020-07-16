高球／整季關門打？ PGA：美國公開賽可能開放球迷

原本要開放球迷進場的PGA紀念錦標賽，最終仍採「閉門」舉行，不過PGA專員莫納漢（Jay Monahan）今天受訪提到，對於球迷進場仍保持樂觀態度，最快可能9月中登場的美國公開賽就有機會迎接粉絲回歸。

「我知道美國高協持續和紐約政府合作中，正擬訂計畫迎接球迷。」莫納漢表示，若要讓他預測，9月17日到20日紐約舉行的美國公開賽可能會是第一個不用閉門的比賽。

PGA上月重啟賽程，今天開戰的紀念錦標賽已是復賽後的第6站，包括我國好手潘政琮、北愛爾蘭「世界球王」麥克羅伊（Rory McIlroy）等好手都參賽，美國名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）也在重燃戰火後首度與會，成比賽一大亮眼，不過球迷只能透過轉播收看選手英姿。

莫納漢透露，PGA仍和各個比賽主辦單位聯繫，各種舉辦比賽的方式都有討論，「包括全部開放、部分開放，以及我們現在進行的沒有觀眾方式都有可能，我們聽到的社區資訊會是我們很重要的依據。」

美國是新冠肺炎重災區，確診數已超過340萬人，造成超過13萬人死亡，且疫情近期又有爆發跡象；PGA錦標賽本周已宣布，因新冠肺炎影響，今年賽事也採閉門方式進行。

PGA在聯邦快遞盃季後賽前只剩5場比賽，莫納漢透露，PGA仍希望找到最適合舉辦賽事的方式，「我想進入8月或8月中時，我們會做出些決定。」他坦言仍希望看到球迷回到球場，就算下半年有難度，仍盼最後一季能達成目標。