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全中運／打球也兼顧課業 南科實中網球員屢進美國名校
台南科學園區實驗中學網球隊參加這次全中運網球賽，再贏得兩銀一銅，尤其高二生湯城獲銅牌，不但是南科實中首面高中組獎牌，他課業表現也非常優異，有望獲得美國排名前十大常春藤盟校獎學金；教練廖俊名指出，南科實中沒有體育班，國高中部網球隊每年各招4名學生，學生要兼顧課業壓力大非常大，但歷屆畢業生表現優異，有半數獲美國名校獎學金前往深造。
南科實中網球隊3年前首次在全中運贏得國男組雙打冠軍，是學校成立11年首次在全中運贏得金牌，隔年國男團體、雙打又冠軍，金牌好手湯城與隊友黃榆翔獲國男雙打冠軍，前年蟬聯冠軍，連兩年奪金這樣的表現連體育專長學校都很難得。
更難得的是南科實中網球隊球員課業成績都不差，好手湯城國中會考成績4A1B，英語及美國大學相關入學測驗表現優異，有望獲美國常春藤盟校賓州大學獎學金， 他說，想去就讀金融或企業管理科系。另一好手黃榆翔去年入選國家隊，也獲得美國名校關注，未來一年有各項重要賽事都要挑戰。
這次南科實中國中球員邱靖璋、湯燊在全中運網球國中組冠軍戰失常得銀、高中球員湯城獲銅牌。
廖俊名說，網球高中階段好手幾乎都投入全部心力練球，但南科實中每天只能在下午課後練球3個半小時，即使像湯城這樣入選國家隊好手，升高中部也是以一般生資格入學，假日還要花時間在課業，壓力比一般學生要大很多，但球隊學生抗壓力也更強，未來不管從事任何工作，都會有更好表現與出路。
湯城、湯燊是兄弟從屏東來台南就學，邱靖璋來自台中，學生家長很清楚校方課業要求。湯燊說，在國小階段因壓力大，有想放棄打球，後來還是因為熱愛網球，才下決心向哥哥看齊。
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