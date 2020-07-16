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網球／逆轉義大利名將 汀恩柏林表演賽奪冠

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
世界排名第3的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）今天在柏林舉行的表演賽演出逆轉勝。 路透社
世界排名第3的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）今天在柏林舉行的表演賽演出逆轉勝。 路透社

擺脫亞德里亞巡迴賽的負面心情，世界排名第3的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）今天在柏林舉行的表演賽演出逆轉勝，決賽中以6：7（4：7）、6：4、10：8力退義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini），成為這場草地特別賽事的新科冠軍。

上月舉行的亞德里亞巡迴賽成染疫巡迴賽，包括號召人「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）在內，共有4名男網好手確診新冠肺炎；避免再成防疫破口，柏林賽防疫規定不少，包括口罩、消毒劑和體溫量測都沒少。

這場賽事雖非閉門舉行，不過可以容納5千位置的比賽場地葛拉芙球場（Steffi Graf Stadium），只開放不到800名球迷，球迷進場後會先接受消毒，再由工作人員量測體溫並進行安檢；由於決賽因雨延遲將近7小時，現場球迷更少。

烏克蘭美女史維托莉娜（Elina Svitolina）和捷克好手克薇歐娃（Petra Kvitova）的女單決賽，原本要接在男單決賽後舉行，但受天候影響延至周五登場，同日也會在滕珀爾霍夫機場（Tempelhof Hangar）展開第二場表演賽。

職網賽事受新冠肺炎影響，從3月開始就全面停擺，ATP和WTA已宣布從下月起重啟賽季，美網也訂8月31日如期開戰，柏林兩站表演賽就匯集許多職網好手，成為職網復賽前的熱身賽。

美網 Novak Djokovic Petra Kvitova

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