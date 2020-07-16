世足／首度冬天開踢一日四戰 卡達世界盃賽程出爐

國際足球總會（FIFA）15日公布了2022年卡達世界杯賽程，比賽揭幕戰將於當地時間2022年11月21日13時在可容納6萬人的海灣體育場開踢，決賽則將在當地時間12月18日18時在可容納8萬人的盧塞爾體育場舉行。

兩年前的7月15日，法國奪得2018年世界杯冠軍，而FIFA則在今年7月15日確認2022年世界杯的比賽時間。2022年世界杯將是第一次在冬季進行的世界杯，將在當地時間11月21日13時正式開戰。

國際足球總會（FIFA）15日公布了2022年卡達世界杯賽程，比賽揭幕戰將於當地時間2022年11月21日13時在可容納6萬人的海灣體育場開踢。 路透社

FIFA在公告中表示，小組賽每天將進行4場比賽，確保每支球隊得到充分的休息時間，也讓球迷有充裕時間進行觀賽安排。前兩輪的開球時間分別是當地時間13時、16時、19時和22時，最後一輪由於要同一小組比賽同時進行，所以開賽時間為18時和22時，小組賽持續12天。

FIFA表示，在2022年3月國際比賽日所有參賽球隊出爐後，會舉行抽籤儀式確定最終賽程。屆時組委會對各場次開球時間有進一步討論調整的可能性，以提供一個對於各隊主隊球迷在家觀賽和對在卡達現場觀賽的球迷都有利的比賽時間。

FIFA也表示，卡達世界杯的酒店預訂預計將在2020年底啟動，面向公眾的售票則將透過FIFA.com進行。