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東奧／修訂資格時程規則 IOC公告調整完畢

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
東京奧運因疫情延後一年，國際奧會（IOC）公告各運動資格取得的修訂版本都已完成，「小清新」文姿云的東奧門票就因此得繳回、重新再拚。 路透社
東京奧運因疫情延後一年，國際奧會（IOC）公告各運動資格取得的修訂版本都已完成，「小清新」文姿云的東奧門票就因此得繳回、重新再拚。 路透社

原訂2020年舉辦的東京奧運受新冠肺炎衝擊，延遲到2021年舉行，國際奧會（IOC）今天正式公布，各運動資格取得的修訂版本都已完成。

東奧延期前，已有百分之57的東奧席次出爐，中華代表團已在9個運動獲得31席次奧運資格，但像空手道「小清新」文姿云的東奧門票，就因世界空手道聯盟將奧運積分取標時間從今年4月延至2021年5月，到手的資格再繳回。

IOC表示，和各運動聯合會始終保持密切聯繫，所有運動都已完成調整，有一組IOC小組特別負責整合過程，且透過各單項聯合會和運動員代表討論，調整出最後的新系統。

IOC也提到，從4月開始，國際奧委會執行委員會針對東奧資格修訂進行四輪批准，更新的系統包括延長資格取得時間，以及新奧運積分取標時間。新的資格截止日將是2021年6月29日，特殊運動截止日則是2021年7月5日。

中華代表團目前已在田徑、桌球、游泳、馬術、體操、自行車、射擊、射箭、拳擊等9個運動種類獲得31張席次，包括有「世界球后」戴資穎、男單世界排名第2周天成在內的羽球，以及網球、高爾夫、棒球、柔道、角力、跆拳道、舉重等，都是體育署評估有機會進軍東奧的運動。

延期後的東奧開幕式是2021年7月23日，8月8日閉幕，帕運明年8月24日接棒開幕，閉幕日期是明年9月5日。

高爾夫 田徑 舉重

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