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青奧／非洲首場奧運再等4年 2022達喀爾青奧延到2026年

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
OLYMPICS-IOC/:FILE PHOTO: The Olympic rings are pictured in front of the International Olympic Committee (IOC) in Lausanne FILE PHOTO: The Olympic rings are pictured in front of the International Olympic Committee (IOC) during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Lausanne, Switzerland, March 24, 2020. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo 路透社
OLYMPICS-IOC/:FILE PHOTO: The Olympic rings are pictured in front of the International Olympic Committee (IOC) in Lausanne FILE PHOTO: The Olympic rings are pictured in front of the International Olympic Committee (IOC) during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Lausanne, Switzerland, March 24, 2020. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo 路透社

希望登上青年奧運舞台的年輕運動員，恐怕失去一個追求的目標，塞內加爾和國際奧會（IOC）已達成共識，原訂2022年在首都達喀爾舉行的青年奧運將延至2026年舉行。

經過長時間討論，塞內加爾總統薩勒（Macky Sall）延後舉辦青奧的提案得到IOC主席巴赫（Thomas Bach）正面支持；推遲4年將使達喀爾、IOC和國際聯合會等有更多時間計畫相關活動，畢竟東京奧運已從2020年延到2021年舉行，連帶牽動許多國際大賽，加上新冠肺炎全球大流行對財務造成的損失，都是青奧延後舉辦的因素。

巴赫表示，感謝薩勒對奧林匹克運動的支持，以及對國際奧會的特殊關係及信任，「基於這些理由，我很確定會和塞內加爾一起，為整個非洲和世界上所有年輕運動員，舉辦初精采絕倫的2026達喀爾青奧。」

達喀爾青奧是非洲第一場奧林匹克比賽，迎接盛會延後4年，IOC和塞內加爾皆表示，明白決定發布後會讓許多年輕運動員失望，但協議結果是基於東奧延遲舉行，包括IOC、各國奧會和國際聯合會都要面對許多調整，之後IOC也會持續提供完整的青奧教育計畫給各單位。

薩勒感謝IOC大力幫助，並重申主辦國對舉辦青奧的信心，他強調作為非洲第一個奧運，2026年達喀爾青奧將會是一場成功又難忘的賽事。

達喀爾青奧延後4年舉行的協議已獲得國際奧委會執行委員批准，並將於17日提交國際奧委會會議。

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