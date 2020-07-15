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北市全中運網球旗開得勝 1800人將征戰屏東

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
全國中等學校運動會將於7月18日至7月23日於屏東舉行，今天舉行授旗典禮。圖／台北市教育局提供
全國中等學校運動會將於7月18日至7月23日於屏東舉行，今天舉行授旗典禮。圖／台北市教育局提供

全國中等學校運動會將於7月18日至7月23日於屏東舉行，今年台北市共推派出1800人代表參賽，今天舉行授旗典禮，台北市長柯文哲未親自與會，由副市長蔡炳坤及教育局副局長洪哲義代表授旗，為選手打氣加油。

教育局說，2012年至今，台北市代表隊已有5次金牌數居全國之冠，成績亮眼，今年雖因疫情延期辦理，網球項目已於7月14日辦理完畢，台北市旗開得勝，獲得6金3銀2銅，將力拼全中運，再次爭取全國總冠軍。

教育局表示，全中運是全國中等學校運動選手，年度中最重要的運動賽會，本年度參賽項目有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、滑輪溜冰、武術及木球等18項。

全國中等學校運動會將於7月18日至7月23日於屏東舉行，今天舉行授旗典禮。圖／台北市教育局提供
全國中等學校運動會將於7月18日至7月23日於屏東舉行，今天舉行授旗典禮。圖／台北市教育局提供

全中運 田徑 舉重

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