北市全中運網球旗開得勝 1800人將征戰屏東

109年台北市青年盃滑冰錦標賽上週圓滿落幕，選手幾乎已長達半年沒比賽，但仍展現不凡的實力，也出現許多未來之星，其中男子組李宇翔與女子組丁子涵更被視為是超級新星，有機會站上冬季奧運舞台。 李宇翔年

2020-07-15 10:57