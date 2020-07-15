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拳擊／目標東奧金牌 陳念琴作夢先模擬

聯合報 / 記者曾思儒／新竹即時報導
陳念琴（左）和周天成示範彈力帶運動。記者曾思儒／攝影
陳念琴（左）和周天成示範彈力帶運動。記者曾思儒／攝影

今年3月帶回東京奧運拳擊門票的女將陳念琴，今天回到熟悉的新竹，和羽球「一哥」周天成及路跑美女雷艾美一同為運動通路竹北新店開幕站台，國外比賽、移地訓練都因新冠肺炎疫情暫緩的陳念琴透露，近幾個月訓練接觸許多不同運動，包括羽球、桌球、排球和舉重等，有機會也可以和小天請益。

陳念琴來自馬祖，最初接觸角力，14歲就隻身來到台灣學拳就是落腳新竹，今天到竹北出席活動讓她大喊開心，活動完還安排到清華大學和教授討論課業。

國訓中心和體育署8月1日起在國訓中心舉辦東京奧運模擬對抗賽，拳擊因找不到適合「模擬」的對手，傾向不舉辦，不過陳念琴仍保持備戰狀態，「每天仍在增進體能。」她笑說，里約奧運只是抱持參賽就滿足的想法，再一次機會目標只金牌，連作夢都會夢到站在頒獎台上的場景，她大笑說：「會夢在頒獎台，上面只有我一個！」

備戰腳步不停歇，陳念琴透露近期訓練較彈性，訓練接觸不少其它種類運動，像羽球的腳步變化對拳擊有不少幫助，之前曾和羽球好手白馭珀一起揮拍，南京青奧結緣的好友李佳馨更是「專屬教練」，今天活動一起互動的小天也笑說，下次想打球「交給我」。

羽球世界排名第2的小天，近期訓練也加入田徑課表，增強敏捷和爆發力，剛落幕的羽球全團賽驗收得到不錯成效，接續為東奧備戰預計也會持續田徑課程；至於拍照擺出的拳擊姿勢，小天笑說沒認真接觸過，「準備去和念琴請教了！」

陳念琴（左）和周天成示範彈力帶運動。記者曾思儒／攝影
陳念琴（左）和周天成示範彈力帶運動。記者曾思儒／攝影
拳擊女將陳念琴（左一）今天回到熟悉的新竹，和羽球「一哥」周天成（中）及路跑美女雷艾美一同為運動通路竹北新店開幕站台。記者曾思儒／攝影
拳擊女將陳念琴（左一）今天回到熟悉的新竹，和羽球「一哥」周天成（中）及路跑美女雷艾美一同為運動通路竹北新店開幕站台。記者曾思儒／攝影

羽球 陳念琴 田徑

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