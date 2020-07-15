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全中運／為屏東縣代表隊授旗 潘孟安「防疫、防雨、防日曬」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府今天舉辦全中運授旗儀式，「屏東隊」由45所公私立國高中職，682人組成，選手們日日操練，以行動向外界宣示「屏東隊準備好了！」。記者劉星君／攝影
屏東縣府今天舉辦全中運授旗儀式，「屏東隊」由45所公私立國高中職，682人組成，選手們日日操練，以行動向外界宣示「屏東隊準備好了！」。記者劉星君／攝影

睽違24年，109年全國中等學校運動會將在7月18日到23日在屏東縣舉辦，屏東縣府今天舉辦全中運授旗儀式，「屏東隊」由45所公私立國高中職，682人組成，選手們日日操練，以行動向外界宣示「屏東隊準備好了！」。潘孟安也提到這次全中運舉辦「防疫、防雨、防日曬」，縣府做好相關配套，若酷暑影響賽事，若要在夜間比賽，夜間照明準備好。

潘孟安說，屏東去年獲得23面金牌、23面銀牌、29面銅牌，全國總排第9名，有14項、24人次創（破）大會紀錄，今年在屏東舉辦，有地主優勢外，希望今年能超越，也有相關「奪金計畫」，身為地主隊，鼓勵選手們，希望能超越去年加三分之一的成績。

屏東縣府體發中心指出，今年屏東熱門奪牌項目包括有，田徑、舉重、柔道、滑輪溜冰、木球、競技體操，選手們全力以赴。競技體操教練劉安鈞說，希望這次能打破以往一路「銀」到底的魔咒，希望創造個人單項衝金，選手們全力以赴。

體發中心指出，「屏東隊」有45所公私立國高中職，682人組成，其中包括選手492人、各校職員及團本部190人。

全中運原本在4月舉辦，延到7月舉辦，潘孟安說，「防疫、防雨、防日曬」，戶外比賽項目，有田徑、游泳、木球與網球，其他都在室內，戶外有備案，場內加強防疫。

潘孟安說，游泳項目，有要求水溫規範，若當天水溫超過規範溫度，就要延到比較晚，原本4月比賽延到7月，「氣候不是我們能管控」，水溫要符合國際賽事規範25到28度，將水溫控制好，水溫若過高，若要延到晚間比賽，夜間照明也都充足；另外，田徑賽部分，若白天太酷熱，做好相關配套，晚間也有夜間照明。

縣府策劃選手之夜，文化處提醒，進入演唱會觀賞區欣賞選手之夜觀眾，18、19日演出當天下午5點依現場工作人員指引排隊，等到田徑場競賽場地清空，預計晚間7點40分左右開放觀眾入場，避免影響賽事進行。

屏東縣競技體操隊，今年希望能突破一路「銀」，創造單項衝金。記者劉星君／攝影
屏東縣競技體操隊，今年希望能突破一路「銀」，創造單項衝金。記者劉星君／攝影
屏東縣府今天舉辦全中運授旗儀式，「屏東隊」由45所公私立國高中職，682人組成，選手們日日操練，以行動向外界宣示「屏東隊準備好了！」。記者劉星君／攝影
屏東縣府今天舉辦全中運授旗儀式，「屏東隊」由45所公私立國高中職，682人組成，選手們日日操練，以行動向外界宣示「屏東隊準備好了！」。記者劉星君／攝影
屏東縣府今天舉辦全中運授旗儀式，「屏東隊」由45所公私立國高中職，682人組成，選手們日日操練，以行動向外界宣示「屏東隊準備好了！」。記者劉星君／攝影
屏東縣府今天舉辦全中運授旗儀式，「屏東隊」由45所公私立國高中職，682人組成，選手們日日操練，以行動向外界宣示「屏東隊準備好了！」。記者劉星君／攝影

田徑 全中運 中職

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