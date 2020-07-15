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網球／費德勒十冠福地 巴塞爾網賽取消

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

ATP雖計畫下月重啟賽程，但許多賽事仍沒法如期舉行，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）10度登頂的巴塞爾公開賽宣布取消，美國網球協會也取消多場業餘比賽，不過8月31日登場的美網目前仍緊鑼密鼓籌備中。

巴塞爾網賽是室內硬地賽事，今年原訂10月24日到11月1日舉行，但因新冠肺炎疫情影響，主辦單位今天宣布取消決定。

聲明中表示，ATP已允許巴塞爾網賽提出取消的決定，且6月中時組織就認為照現階段醫療、社會和經濟等不穩定性，舉辦賽事「不負責任」，就算實施社交安全距離或是閉門比賽，也「不切實際」。

巴塞爾網賽今年原本要慶祝50周年，如今確定延期到明年10月23日到31日再迎接里程碑。

ATP賽季預計8月中從華盛頓重啟，8月底登場的美網將閉門舉行，從5月延到9月27日開戰的法網朝開放限額球迷進場方向進行，不過美國網球協會已宣布取消多場青少年賽事，原訂在紐波特舉行的草地賽也喊卡。

美網協表示，舉辦大型賽事存在風險，目前新冠肺炎檢測劑將以美網為主，舉辦其它全國賽事將造成財務吃緊。

美網 Roger Federer

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