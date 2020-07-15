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高球／缺席5站回歸 伍茲喊安全第一

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
PGA復賽前5站都缺席，美國名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）本周紀念錦標賽首度回歸。 美聯社
PGA復賽前5站都缺席，美國名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）本周紀念錦標賽首度回歸。 美聯社

PGA復賽前5站都缺席，美國名將「老虎伍茲（Tiger Woods）本周紀念錦標賽首度回歸，他解釋自己選擇是基於安全考量，且也要看PGA如何在新冠肺炎疫情下舉辦賽事。

9日在推特鬆口宣布參加紀念錦標賽的伍茲今天受訪提到，先前認為待在家對安全是最好選擇，「我平常都會在很多人圍繞下打球，或是很多人是朝向著我，這不只會讓自己身陷危險，也會危及我的朋友和親人，所以我待在家練習，保持社交安全距離和遠離他人。」

伍茲上一場正式比賽已要回溯到2月16日，新冠肺炎疫情爆發後，PGA賽事全面暫停，「老虎」僅在5月的慈善賽和米克森（Phil Mickelson）分庭抗禮。

相隔5個月回歸，伍茲前兩輪的同組選手都大有來頭，北愛爾蘭名將麥克羅伊（Rory McIlroy）是現任球王，凱普卡（Brooks Koepka）最高排名也曾居世界第一，不過球迷無法親眼見識充滿話題的「前後任球王組合」揮桿，原本打算開放球迷進場的紀念錦標賽最終仍決定閉門舉行，沒有觀眾也成伍茲回歸必須適應的環節。

伍茲提到，職業生涯參與許多充滿張力的賽事，身邊總有許多民眾圍繞，觀眾的歡呼聲，媒體的快門聲都是記憶中的一部分，「這次會很不一樣，這無庸置疑。」

世界排名14的伍茲也提到，停賽前背部有些僵硬情形，不過數月的消息讓他有時間專注復健，現在感覺已經好轉許多，今天和湯姆斯（Justin Thomas）一同下場練習的他說：「今天到這裡，和湯瑪斯一起打球，我們都得到很多樂趣。」

伍茲 老虎

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