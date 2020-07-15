東奧／防疫優先 日奧會主席：簡化奧運

受新冠肺炎疫情影響，2020東京奧運不但延遲一年舉行，東奧組委會也著手將賽事「簡化」來確保運動員安全，日本奧會主席山下泰裕證實這項規劃。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）上月就曾表示，相關官員正與日本方研究，如何降低奧運複雜性及節省延期造成的支出，光是簡化奧運提案就有200項。

東奧組委會證實，和國際奧會將朝簡化方向舉辦東奧，山下泰裕說：「如果沒簡化且致力在減少鋪張，專注在更有效率舉行東奧，我們不會得到日本民眾支持。」

山下泰裕在1984年洛杉磯奧運帶回柔道金牌，他透露自己曾參與過「華麗又奢侈」的奧運，但2021登場的東奧必須致力在安全上。

東奧預計有11000名參賽選手，東京帕運則有4400選手，兩者預計如常；東奧賽事期間至少有25000新聞工作者、8萬名志工，每天預計會有1百萬觀眾。

目前雖沒有明確的簡化細節，但內容可能包括減少提供的服務、減少觀眾入場數、取消聖火傳遞或是縮短距離等。

東奧延遲一年對東奧組委會也造成沉重財務損失，包括比賽場館、飯店和相關硬體都要延後一年，山下泰裕坦言日本奧會財務狀況很吃緊，可能要面臨借貸狀況。

新冠肺炎疫情爆發前，日本已投入約250億美金在東奧，這數字是2013年獲得主辦權時評估花費的4倍。