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滑冰／北市青年盃 李宇翔、丁子涵展現未來之星潛能

聯合新聞網 / 記者王樹衡／即時報導
李宇翔。 艾格斯運動攝影公司
李宇翔。 艾格斯運動攝影公司

109年台北市青年盃滑冰錦標賽上週圓滿落幕，選手幾乎已長達半年沒比賽，但仍展現不凡的實力，也出現許多未來之星，其中男子組李宇翔與女子組丁子涵更被視為是超級新星，有機會站上冬季奧運舞台。

李宇翔年僅才13歲，今年確定「越級」比賽，生涯首度離開少年組，參加青年組賽事，表現一點都不生澀，表演中完美展現所有三週跳與組合連跳動作，且兩天的賽事都掄元。

14歲的丁子涵同樣連奪兩個冠軍，尤其第二天長曲一掃首日太久沒比賽的生疏感，優雅的動作，加上高難度的三圈連跳，表現幾近完美，現場驚呼連連，博得滿堂彩。

丁子涵。 艾格斯運動攝影公司
丁子涵。 艾格斯運動攝影公司

教練陳國文表示，「數月沒有比賽，丁子涵在場上感到生疏，且掌握不到節奏，首日短曲出現了不少失誤；但第二天長曲，我們調整了上場前的熱身動作，讓整體比賽的節奏掌握的更好，除高難度的跳躍組合執行很確實外，丁子涵的滑行表演也特別流暢。」

本屆賽會也出現許多未來之星，台美混血少女Audrey林宜帆10歲才開始滑冰，短短三年間已展現大將之風，目前已經能做出三週跳躍動作，成長速度令人驚豔。

Audrey擁有一張標緻的鵝蛋臉和超級長腿，在場上自信非凡，媽媽Kelly透露，「他很享受在鎂光燈下表演的感覺，大場面反而能激發潛能，許多高難度動作都選擇在比賽中嘗試，且一次就成功。」

Audrey興趣廣泛，嘗試過許多運動，包括空手道、跳舞和足球，同時也喜歡烹飪、拉小提琴，甚至圍棋也難不倒她，但對於滑冰則是特別情有獨鍾。

目前Audrey決定嘗試朝選手之路努力，每天清晨五點就到小巨蛋練習，並向學姊丁子涵看齊。她說，「丁子涵不僅滑冰很厲害，讀書也難不倒她，希望能同時兼顧滑冰與課業，均衡發展。」

林宜帆。 艾格斯運動攝影公司
林宜帆。 艾格斯運動攝影公司

台北市青年盃滑冰錦標賽由台北市政府體育局主辦，台北市體育總會滑冰協會協辦。在疫情期間打造最安全的賽事，進場觀眾採實名制，同時利用最新的熱成像顯示器材，針對臉部瞳孔判別體溫，可多人同步快速掃描判讀，並同時顯示在頭頂上，溫度到達警示會發報及閃燈提示，提供觀眾和選手最安全的防護，廣受好評。

北市 青年 體育 疫情 圍棋

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