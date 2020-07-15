全中運／戰火引燃 跆拳道比賽今登場

2020全中運在屏東，7月18日至23日復辦。其中網球項目賽事已在7月9日至14日順利完成比賽。跆拳道項目賽事今在大仁科技大學體育館登場，來自全國各地的跆拳好手，將緊鑼密鼓地展開為期8天的競技盛會。

屏東縣長潘孟安今上午到比賽現場關心賽事進行及選手的狀況。

潘孟安提醒，到場觀賽的觀眾，一定要配合規定在入口量體溫，以及配戴口罩進場，繼續為台灣的防疫團結努力。

全中運跆拳項目的比賽分為品勢跟對打，今天開始的會內賽則有來自全國1287名優秀選手，共969隊共同參與，希望爭取最好的成績表現。

潘孟安說，全中運延至7月舉辦，適逢是颱風多雨季節，不僅要挑戰最熱的天氣，還要防疫、防曬、防雨，多重考驗，但為了迎接全中運，屏東縣政府籌備一年多，18項運動競賽從屏東市至恆春半島各鄉鎮競賽場進行，縣府團隊總動員，從場地、接駁、住宿、補給、救護等細心規畫，比賽場館遍及全縣13個鄉鎮，唯一目標就是讓選手能夠好好發揮。

屏東縣政府在7月18日舉行開幕典禮，歡迎來自全國其他22縣市，超過1萬6000名選手、隊職員及家長。萬眾矚目的選手之夜，在7月18日至19日連續兩天晚上在屏東縣立體育場盛大舉辦，歡迎大家來屏東參與全中運，為選手加油，在賽事之餘，也能利用時間造訪位於國境之南的湖光山色。