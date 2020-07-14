快訊

罕見！內政部火速發派令 台南警界原調動17人全註銷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國性運動組織高階主管交流會 今、明兩日登場

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
中華奧會於今、明兩日於台北體育聯合辦公大樓分別辦理了「2020全國性運動組織高階主管交流會」。圖／中華奧會提供
中華奧會於今、明兩日於台北體育聯合辦公大樓分別辦理了「2020全國性運動組織高階主管交流會」。圖／中華奧會提供

中華奧會於今、明兩天於台北體育聯合辦公大樓分別辦理了「2020全國性運動組織高階主管交流會」，交流會主旨是希望針對全國性運動組織高階主管，就奧會模式及維護國際奧會體系會員權益進行教育訓練，以強化各協會高階體育從業人員國際事務知能，期使渠等能充分了解申辦國際賽事、爭取國際運動組織職務、出席國際會議、主辦國際會議及國際賽事可能涉獵爭議事件等議題之因應策略及實務演練，同時善盡我國際會員權利義務。

交流會中邀請多年從事國際體育事務的亞洲奧林匹克理事會執行委員陳國儀及國際少年運動會執行委員張芬芬，與近年多次參與國內體育法律事務的律師洪偉勝與大家分享他們關於國際體事務的精闢見解和專業觀點。

並於兩天的交流會最後安排了30分鐘的簡短座談，在教育部體育署主任秘書葉丁鵬、中華奧會秘書長李玉芳及當日的講者的與談下，與各協會的秘書長等高階決策人員進行交流對談，使出席與會人員皆能有豐富的收穫，滿載而歸。兩日的交流會計有近60位全國性運動組織的高階領導人員盛情參與。

國際少年運動會

延伸閱讀

校園英雄榜／林月華 帶球隊也注重人格教育

卡霸盃／卡霸盃籃球賽熱鬧開打 鴻樹車業奪冠

等了30年 楊梅體育園區動工 後年5月完工

常春藤學校體育活動全喊停 預計全美各校將跟進

相關新聞

全國性運動組織高階主管交流會 今、明兩日登場

中華奧會於今、明兩天於台北體育聯合辦公大樓分別辦理了「2020全國性運動組織高階主管交流會」，交流會主旨是希望針對全國性...

FIBA認證國際3對3巡迴賽基隆將登場 多位球星到場

FIBA（國際籃球總會）認證，國際三對三聯盟巡迴賽，8月1、2日將在基隆港邊海洋廣場熱情登場，賽程分一般男子組及U18男...

網球／再槓澳洲壞小子 汀恩：很多話不必要

世界排名第3的奧地利網球名將汀恩（Dominic Thiem），和澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）隔空...

高球／伍茲回歸PGA 球王組合超吸睛

美國高球名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）將在本周登場的紀念錦標賽回歸，大會再「加碼」，分組名單將伍茲和北愛爾蘭...

網球／曾為同性戀發聲 美網冠軍當媽

2011年美網冠軍史托瑟（Samantha Stosur）升格當媽，36歲的澳洲好手昨天深夜透過社群平台宣布，她的伴侶麗...

「疫」起當youtuber／潘政琮上網揮桿 影片全自製

不只自辦賽事幫助青少年公開賽，旅美高球好手潘政琮今年三月正式推出「潘特西」教學影片，從內容規畫、影片剪輯到上字幕一手包辦...

「疫」起當youtuber／桌球一姊鄭怡靜 拍出樂子

新冠疫情爆發前，我國桌球「一姊」鄭怡靜專注力都在球場，疫情爆發後長達數月在台訓練，除了成績，她開始思考未來的路，意外開啟...

足球／六國聯軍！中油足球隊來了

「台灣中油足球隊」昨天在高雄成立，由六國足球好手組成，聘國家級教練輔訓，由鐘劍武掌兵符。中油從今年起連續四年，將投入一億...

足球／草根足球節 家長也下場射門

為期兩晚的「2020 CTFA草根足球節」昨天熱滿落幕，讓北市大同足球隊的球員及小朋友們留下深刻印象，更有家長遠從桃園帶...

高球／PGA繼續閉門 球迷轉播看老虎

今天落幕的工作日慈善公開賽是新冠肺炎疫情爆發後PGA復賽第五站，原本PGA訂本周紀念錦標賽將開放球迷，每日限制8千人，但...

日月潭萬人泳渡報名已1.1萬 主辦單位今年2萬額滿截止

日月潭萬人泳度活動，今年自7月11日上午8時開放網路線上報名起，開放報名兩天以來，人數已達1.1萬人，主辦單位強調，今年...

台灣中油足球隊成軍！六國聯軍以高雄為主場

「台灣中油足球隊」今天在中油足球場成立，由六國足球好手組成，聘國家級教練輔訓，由鐘劍武掌兵符。中油預計從今年起，連續4年...

熱門新聞

日職／王柏融、陽岱鋼同款命 漸被移出戰力規劃

NBA／超大咖確診 火箭球星衛斯特布魯克自我隔離

中職／兩大世界青棒冠軍世代來襲 今年選秀超精彩

中職／選狀元！你想挑王維中 還是余謙？

NBA／哈登也傳疑似染疫 火箭雙星均難逃一劫？

朗多拇指骨折報銷 湖人爭冠沒望了嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。