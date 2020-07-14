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FIBA認證國際3對3巡迴賽基隆將登場 多位球星到場

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
FIBA認證國際3對3聯盟巡迴賽基隆將登場，多位球星到場。記者游明煌／攝影
FIBA認證國際3對3聯盟巡迴賽基隆將登場，多位球星到場。記者游明煌／攝影

FIBA（國際籃球總會）認證，國際三對三聯盟巡迴賽，8月1、2日將在基隆港邊海洋廣場熱情登場，賽程分一般男子組及U18男子組，市長林右昌透露，將會有多位球星到場，歡迎民眾踴躍報名，並到場觀賽為選手加油打氣。

林右昌與市府觀光及城市行銷處長曾姿雯、前職籃球星、EXE聯盟台灣區執行長吳岱豪林瑞堃，今天呼籲市民朋友踴躍報名參賽。林右昌說，8月1日除有隊伍聯賽，2日會由民眾報名比賽，將於海洋廣場，進行一場基隆有史以來，最精采具國際水準的三對三競賽。

曾姿雯指出，由於難得有國際三對三的標準賽事在基隆舉辦，藉由8月1日聯盟賽巡迴到基隆的機會，市府特別跟主辦單位協調，在8月2日舉辦開放一般民眾都能報名的比賽，讓大家能體驗到三對三的魅力與熱情，歡迎各位市民踴躍報名，隊數有限要報要把握機會!

主辦單位表示，這場賽事完全免費報名，報名截止日期為7月28日，報名上限為16隊，賽制依報名隊數，由主辦單位調整，並在賽事當天抽籤對戰組合。

比賽獎勵是一般男子組-冠軍獎金新台幣5000元、亞軍獎金新台幣3000元、季軍獎金新台幣1000元；U18男子組- 冠軍獎金新台幣3000元、亞軍獎金新台幣2000元、季軍獎金新台幣1000元；報名網址：https://forms.gle/ck8eH7LacAst5jAB9 。

FIBA認證國際3對3聯盟巡迴賽基隆將登場，多位球星到場。記者游明煌／攝影
FIBA認證國際3對3聯盟巡迴賽基隆將登場，多位球星到場。記者游明煌／攝影

吳岱豪 林瑞堃

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