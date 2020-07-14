網球／再槓澳洲壞小子 汀恩：很多話不必要

世界排名第3的奧地利網球名將汀恩（Dominic Thiem），和澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）隔空打起的口水戰又有新戰場，汀恩今天直接點名，基里洛斯的許多批評都「沒必要」。

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）號召的亞德里亞巡迴賽成染疫巡迴賽，連同小約在內，共有4名男網好手確診新冠肺炎；只參加首站的汀恩和德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）檢測結果都是陰性，但澤瑞夫道歉完卻現身聚會狂歡，遭基里洛斯酸「自私」。

基里洛斯先前也指責亞德里亞巡迴賽沒有保持社交安全距離，雖是慈善賽性質但美意變調，之後汀恩也「參一腳」指基里洛斯該少說話，基里洛斯也透過社群平台反擊。

本周到柏林參加表演賽的汀恩今天再度開砲，他表示球員必須從亞德里亞巡迴賽得到教訓，大家也都道歉，基里洛斯的批評並不需要。

「約克維奇和其他人並沒犯罪，你必須指出這一點。」汀恩說，「我們收到的批評並不公平，因為我們全部都有犯錯，這是當然，但已經太超過了，因為整個比賽都是經過精心策畫。」

汀恩之後將矛頭指向基里洛斯，他並沒指名道姓，但很明顯在說「壞小子」，汀恩說：「有些觀點，尤其來自澳洲，非常不必要。」

基里洛斯原本也是柏林表演賽參賽球員，但因墨爾本的新冠疫情並沒趨緩再封城，無法飛往柏林而退出比賽。