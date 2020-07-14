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高球／伍茲回歸PGA 球王組合超吸睛
美國高球名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）將在本周登場的紀念錦標賽回歸，大會再「加碼」，分組名單將伍茲和北愛爾蘭「世界球王」麥克羅伊（Rory McIlroy）及前球王凱普卡（Brooks Koepka）同組，成賽事最有話題的一組。
PGA上月重啟賽程，前5站伍茲都沒與會，紀念錦標賽成「老虎」今年2月中後第一個正式比賽，儘管比賽從開放球迷改成「閉門」開賽，伍茲和小麥、凱普卡的「前後任世界球王組合」要在前兩輪一同比拚，為賽事再添話題。
另外一組話題組合還有米克森（Phil Mickelson）、羅斯（Justin Rose）和羅瑞（Shane Lowry），強森（Dustin Johnson）、湯瑪斯（Justin Thomas）和謝奧菲勒（Xander Schauffele）的組合也是亮點。
44歲的伍茲目前世界排名14，PGA賽事受新冠肺炎全面停賽後，「老虎」只在5月慈善賽和米克森分庭抗禮；選擇紀念錦標賽復出，他今年賽季一大目標就是挑戰名人賽衛冕。
伍茲去年名人賽登頂，寫下東山再起的勵志故事，不過原訂4月開打的名人賽受新冠肺炎影響，延期到11月才登場。
紀念錦標賽和伍茲同組的凱普卡，去年也在大賽登頂，他是去年PGA錦標賽冠軍，不過本季有膝傷問題，7場比賽有3場遭淘汰，包括剛結束的工作日慈善公開賽。
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