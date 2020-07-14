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網球／曾為同性戀發聲 美網冠軍當媽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
史托瑟。美聯社
史托瑟。美聯社

2011年美網冠軍史托瑟（Samantha Stosur）升格當媽，36歲的澳洲好手昨天深夜透過社群平台宣布，她的伴侶麗茲上月生下一名女寶寶，母女均安，喜訊公布後「英國希望」墨瑞（Andy Murray）也留言獻上祝福。

「新冠肺炎期間，生活停擺了，充滿許多挑戰，但對我個人來說，這是我生涯最興奮和開心的時刻。」史托瑟放上和麗茲及女兒吉納薇芙（Genevieve）的合照，開心分享6月16日成為人生重要時刻，「一切來得如此快速，但我們現在已經無法想像沒有她的樣子。」

史托瑟感性說，很開心能陪伴在兩名愛人身邊，迫不及待參與女兒的成長時刻，她還開玩笑補充說：「希望別太快啊！」

9年前在美網決賽擊敗地主名將小威廉絲Serena Williams）登頂，成史托瑟職業生涯代表作，她也是2010年法網亞軍，另外3度闖紅土大滿貫4強，最高世界排名排到第4位，不過近年單打表現不如巔峰時期，WTA凍結世界排名前居第97名，近6次大滿貫參賽有5場「一輪遊」。

雙打成史托瑟另個舞台，她曾登上雙打「世界球后」，連同去年澳網金盃在內已累積3座大滿貫手。

2017年澳洲傳奇寇特（Margaret Court）曾批評女網「充滿同性戀」，是個會影響小孩性向的「惡魔」環境，當時史托瑟就公開反擊，認為前輩的發言不妥。

小威廉絲 美網 Serena Williams

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