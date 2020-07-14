NFL／面臨贊助商施壓 紅人隊宣布將更名

職業美式足球聯盟（NFL）華盛頓紅人隊在面臨贊助商加強施壓更名後，今天宣布將不再使用現有隊名和隊徽。許多美國原住民人權團體長期批評紅人隊名涉及種族歧視。

路透社報導，華盛頓紅人隊（Washington Redskins）老闆史奈德（Daniel Snyder）曾說絕不改名，但在聯邦快遞（FedEx）敦促更名後，史奈德軟化自身立場。

FedEx於1999年和紅人隊簽下一份27年2.05億美元（約新台幣60.9億元）的合約，擁有該隊位在馬里蘭州蘭德歐弗（Landover）主場「聯邦快遞球場」（FedExField）的冠名權。

FedEx於本月2日要求該隊更名，1天後紅人隊便宣布，正在對其隊名進行「徹底檢討」。

紅人隊透過聲明表示：「我們今天宣布，將在完成檢討後，立即拿掉紅人隊的隊名與隊徽。」

紅人隊並未就何時完成檢討提供時程表。

紅人隊自1933年起使用「紅人」做為隊名，當時球隊還在波士頓，球隊老闆馬歇爾（George PrestonMarshall）1937年把球隊搬到華盛頓。

在非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝壓頸8分多鐘而不幸喪命、進而引發尋求種族平等的示威抗議浪潮後，一座馬歇爾的雕像6月19日從紅人隊舊主場甘迺迪紀念球場（RFK Stadium）移除。在馬歇爾當家下，紅人隊是最後一支引入非裔選手的NFL球隊，他們是在1962年才首次讓黑人球員進到隊中。