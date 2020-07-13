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足球／草根足球節 家長也下場射門

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
為期兩晚的「2020 CTFA草根足球節」昨天熱滿落幕。圖／北市大同足球隊提供
為期兩晚的「2020 CTFA草根足球節」昨天熱滿落幕。圖／北市大同足球隊提供

為期兩晚的「2020 CTFA草根足球節」昨天熱滿落幕，讓北市大同足球隊的球員及小朋友們留下深刻印象，更有家長遠從桃園帶小朋友來參與活動；現場除了小球員們的趣味闖關，亦加入成人組的體驗，讓陪同的家長們透過教練的帶領，重新找回幼年時踢球的樂趣。

關卡是由本次草根足球教練班的講師、華夏科技大學教練蔡尚明設計，內容包括「敏捷協調」、「盤球射門」、「小型比賽」、及「正式對抗」，讓小球員們能確實體驗足球的基本技巧，藉由不同教練的教學，獲得不一樣的足球觀念。

現場更臨時增設成人組，藉由北市大同守門員、同時也是世新大學英語系教師的戴明陸以輕鬆的方式，教導家長們從簡單的暖身動作到盤運球射門技巧，在最後也分隊進行交流PK，兩隊分別加入原田拡帝及白劭宇兩位球星，使比賽更具臨場感，讓大朋友也能一起同樂。

今年北市大同足球隊更與丹麥籍Johnni教練帶領、且融合濃厚北歐足球文化的Vikings俱樂部合作，共同建立青訓系統（U15、U18）、培育青年球員，亦透過足球協會舉辦的「2020台灣青年足球聯賽」，讓北市大同的球員擔任教練，以現役球員的角度將親身經驗傳承給青少年們，建立雙方更緊密的關係。

「能與最頂尖的大同足球隊，及最優質的強木在教練共同展開第一年合作，希望過程中能讓青年球員產生目標及企圖心，也一起改善臺灣足球環境。」Johnni教練說。

為期兩晚的「2020 CTFA草根足球節」昨天熱滿落幕。圖／北市大同足球隊提供
為期兩晚的「2020 CTFA草根足球節」昨天熱滿落幕。圖／北市大同足球隊提供

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