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高球／PGA繼續閉門 球迷轉播看老虎
今天落幕的工作日慈善公開賽是新冠肺炎疫情爆發後PGA復賽第五站，原本PGA訂本周紀念錦標賽將開放球迷，每日限制8千人，但上周改變政策，延續「閉門」舉行的方式，且不開放觀眾的型態很可能繼續延續，今年剩餘賽事都將採閉門、不舉行職業業餘配對賽的方式進行。
《高爾夫頻道》接獲許多不同消息來源，但內容都相同，包括聯邦快遞盃季後賽在內，本季剩下9場比賽都不會讓觀眾進場。
PGA發先人目前沒有證實消息，但繼續閉門舉行的原因被視為和美國新冠肺炎確診數持續飆高有關。
上周宣布紀念錦標賽取消觀眾入場時，PGA專員莫納漢（Jay Monahan）強調，巡迴賽最重視的仍是所有參與者的健康和安全，「等時間對了」仍會展開雙臂迎接球迷進場。
美國名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）計畫紀念錦標賽回歸，但球迷現在只能透過轉播看「老虎」英姿。
PGA球員佛勒（Rickie Fowler）表示，照現在處境，健康和安全的確是最重要的考量，「我會站在他們這方，說這是正確決定，而且我覺得我們還沒看到巔峰，還沒有方式能平靜下來。」
至於明年賽季是否閉門舉行，目前還不明。
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