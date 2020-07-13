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日月潭萬人泳渡報名已1.1萬 主辦單位今年2萬額滿截止
日月潭萬人泳度活動，今年自7月11日上午8時開放網路線上報名起，開放報名兩天以來，人數已達1.1萬人，主辦單位強調，今年雖受疫情影響，讓舉辦日期難以確定，加上中央疫情規定，不開放國外來台的泳客參加，仍規定報名須5人成隊，但限額2萬人，而公開水域游泳錦標賽則限3000人，都是採額滿為止。
南投教育處指出，萬人泳度日月潭往年一向是3天秒殺，但一開始時報名極踴躍，因為必須分成4到5個梯次下水出發，每梯次人數有限制，間隔約40分鐘，而喜歡早泳的泳友，都習慣組隊爭搶第一梯次，氣溫、水溫都較涼爽，造成網路開放報名一開始，有略為爭搶的情況，但去年起更改報名規定，改為5人成隊，不少泳友提早就完成自行編組成隊，基於今年限額2萬人，預估很快就會額滿不再受理。
副縣長陳正昇表示，萬人泳渡活動在大家的齊心努力維護下邁入第38屆，已打響名聲成為國際性的泳渡活動，今年泳渡活動將在9月27日登場，前一天的9月26日則是「2020第6屆日月潭公開水域游泳錦標賽」，錦標賽除了原挑戰組外也將新增競賽分齡組，以培養更多國內基層選手，開賽前則將新增SUP立式划槳3000公尺競速賽，精彩可期。
教育處強調，今年與往年不同的是除了不受理國外遊客及選手來台參加外，估計今年前往日月潭參加泳渡的小型車輛，至少可以減少三分之一，大大降低周遭交通的壅塞情況；此外，埔里四季早泳會長年來承辦萬人泳渡活動，並無配合任何單位及旅行社，所有參加者皆須上網自行組隊報名，若泳客報名參加旅行社團體泳渡者，其費用及行程糾紛皆與主辦單位無關，請謹慎考慮。
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