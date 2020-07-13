台灣中油足球隊成軍！六國聯軍以高雄為主場

「台灣中油足球隊」今天在中油足球場成立，由六國足球好手組成，聘國家級教練輔訓，由鐘劍武掌兵符。中油預計從今年起，連續4年將投入1億3千萬元經費支持足球運動。董事長歐嘉瑞表示，中油足球隊以高雄為主場，經足球乙級聯賽歷練後，邁向甲級聯賽，努力踢向世界。

中油去年成立「台灣中油男子足球隊籌備工作小組」，由總經理李順欽督導，足球隊由煉製事業部執行長徐漢擔任總領隊，領隊是來自哥倫比亞教練毛一風，總教練為亞足聯A級教練鐘劍武，另外延聘請曾在2017、2018年擔任企甲國家儲訓總教練的彭武松，以及教練劉力瑋。

中油足球隊有5名外籍球員，分別來自西班牙、法國、甘比亞、智利與摩洛哥；國內球員多人曾經效力企甲球隊，其中守門員洪彥翔出身2018企甲國家儲訓隊。成軍後將參與首次舉辦的「2020台灣乙級足球聯賽」，18日下午2點在高雄輔英科大首戰ACA足球隊。

「國營事業要善盡社會責任，中油以行動支持政府發展運動產業。」中油董事長歐嘉瑞表示，感謝高雄在地立委劉世芳、邱志偉、李昆澤與許智傑，各界關心且支持台灣中油投入足球運動。 中油長期獎助運動菁英，包括目前世界排名第7的知名桌球好手林昀儒，還有女網選手謝淑薇、詹詠然、莊佳容、梁恩碩，男網選手盧彥勳，以及羽球球后戴資穎等。

台灣中油曾是台灣足球運動的重要推手，民國59年成立的中油足球隊，就曾在80年奪得全國社男乙組聯賽冠軍。中油總經理李順欽表示，中油重視文教體育與弱勢，中油足球隊的隊徽意象是面堅不可摧的盾，希望首戰就能旗開得勝。