PGA／工作日慈善公開賽 潘政琮並列48名

PGA美國職業高爾夫巡迴賽的工作日慈善公開賽最終回，台灣旅美好手潘政琮飆出4回合次佳的70桿，總計以低於標準3桿的285桿，並列48名做收。

總獎金620萬美元（約新台幣1億8507萬元）的工作日慈善公開賽（Workday Charity Open），本週在美國俄亥俄州都柏林舉行。

日裔美籍小將森川柯林（Collin Morikawa）今天飆出低於標準6桿的66桿，並在最後3洞弭平3桿落後，成功把領先者逼進延長賽，歷經3洞延長逆轉擊敗世界排名第5的美國名將湯瑪斯（Justin Thomas），摘下PGA生涯第2冠。

潘政琮今天仍從後9洞出發，一下場表現有些震盪，9洞打完他捕獲2鳥，但也吞下2個柏忌，一來一往扯平。

沒想到轉回前9洞，潘政琮又在第1洞吞下雙柏忌，所幸這波亂流沒影響到他的信心，他隨後先在第3洞射鳥止血，接著又在第5洞獵下老鷹。

標準桿5桿的第5洞，潘政琮只用兩桿就攻上果嶺，加上一次漂亮推桿，老鷹手到擒來，值得一提的是，昨天第3輪他也曾在第11洞捕獲1鷹，這次比賽連2天都有老鷹進帳，狀態似乎正逐漸加溫中。

接下來潘政琮一路持平，在收尾的第9洞，他再添一鳥，累積單日繳出1鷹、4鳥、1個雙柏忌與2個柏忌，以低於標準2桿的70桿完賽，單回合成績僅次第2輪繳出的69桿，是4天比賽次佳表現。