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足球／首屆國小世界盃 南投水里、台中清水登頂

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台中清水男子組稱王。圖／迷你足球協會提供提供
台中清水男子組稱王。圖／迷你足球協會提供提供

「第一屆國民小學世界盃全國足球賽」全國決賽今天進行最終戰，南投水里及台中清水二所偏遠地區國小分別摘冠，受邀擔任頒獎嘉賓的體育署署長高俊雄特別勉勵所有參賽隊伍及小球員，即將卸任的他說：「喜歡足球、熱愛運動，是一輩子的事。」

女子組季軍戰在台中黎明的施亦菲及李泳珊二位「玉面雙飛龍」共同貢獻帽子戲法、合力攻下全隊的9球下，擊潰台東成功國小，在教練刻意的安排下，施亦菲也與新竹興隆國小的劉曼睩以8球共同獲得金靴獎。

男子季軍雖然由地主北市大安拿下．但是對教練何建彥來說有點意外，因為賽前並未想到球隊能一路挺進到四強賽，球隊成員並不是以足球為唯一專長項目，平常在足球之外還必須參加許多其他才藝課程，但是足球卻改變小球員的生活習慣，能做好時間管理、思路也比較清楚。

女子冠軍賽，南投水里隊長胡臻雖然在四強賽不慎扭傷腳趾，不過依然強忍傷痛為球隊勇奪冠軍，並獲得最有價值球員（金球）獎。

隊友「小辣椒」彭稚涵雖是全隊最嬌小，但不畏身高劣勢力扛身型比她高大的對手，靠著靈活的身軀穿梭整場並射進2球，賽後她想到畢業後要離開這群信任她並無時無刻包容她恰北北個性的隊友們及教練忍不住落淚。

水里總教練杜興孟表示，感謝六年級的學姊帶領學妹拿到珍貴的冠軍，因為學校軟硬體不足，平常只能在塵土飛揚的室外水泥地上練球，教育部體育署主辦的這項賽事對學校是極大的鼓舞，解決了許多外地比賽的不便，也希望拿到冠軍後能改善球隊練球的硬體設備，以及將基層足球人才留在南投。

原本被看好的男子組地主北市士東意外敗給台中清水，台中清水總教練唐駿榮賽後與兒子唐翊庭忍不住激動落下英雄淚，這是他執教以來首座全國大型賽事首冠，他一再叮嚀小球員把每場比賽當成最後一場來踢。雙方前半段雖僵持不下，到了下半場靠著唐翊庭的定位球開胡進球，隨後北市士東也因烏龍球追平，最後在資優生蔡鎰澤擺脫防守起腳破網踢進致勝球而辛苦奪冠。

唐駿榮賽前擬定策略就是要球員不斷壓迫與防守，他對蔡鎰澤的表現也讚不絕口，並給予100分的肯定。

蔡鎰澤對於榮獲MVP（金球獎）後謙虛表示，他始終認為隊友唐翊庭比他更活躍，每次都私下與他較勁想超越他的技術，雖然畢業後選擇升學，但希望將這MVP的獎項與精神與隊友分享這殊榮。

台中清水蔡鎰澤（左）、南投水里胡臻分別獲得金球獎（MVP）。圖／迷你足球協會提供提供
台中清水蔡鎰澤（左）、南投水里胡臻分別獲得金球獎（MVP）。圖／迷你足球協會提供提供
第一屆國民小學世界盃全國足球賽圓滿落幕。圖／迷你足球協會提供提供
第一屆國民小學世界盃全國足球賽圓滿落幕。圖／迷你足球協會提供提供
南投水里（左）女子組封后。圖／迷你足球協會提供提供
南投水里（左）女子組封后。圖／迷你足球協會提供提供

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