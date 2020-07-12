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藤球／泰國球癡扮黑馬 移工爭霸戰首站摘冠

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
TAICHUNG FC摘下桃園預賽冠軍。圖／中華藤球協會提供
TAICHUNG FC摘下桃園預賽冠軍。圖／中華藤球協會提供

邁入第3年的「2020國際移工藤球王爭霸戰」，預賽首站今天在桃園市中壢國民運動中心熱鬧開踢，來自台中的TAICHUNG FC靠著團隊穩定發揮，首次參賽就靠著堅強實力拿下桃園預賽第一。

TAICHUNG FC由做球手威拉（SUWANBON WEERAPOL）與3名在台中工作的朋友組成，開賽第一場就技驚四座擊敗去年「藤球王」阿東取得開門紅，4強賽拚戰3局再勝去年季軍IYARA.FC，決賽面對PLAIFAH B則以直落二強勢獲勝，首度參賽就以黑馬之姿勇奪桃園預賽第一，獲得1萬元獎金。

TAICHUNG FC的做球手威拉表現亮眼，除了做球做得好，也常常在網前翻殺，以全方位的球技助隊取得勝利；他透露從5歲就開始踢球，曾代表家鄉俱樂部在泰國全國賽取得不錯成績。

首度參賽就打出好成績，來台5年的威拉表示，比賽場地比起河濱公園、廠區空地好很多，可以跟泰國同胞聚在一起、認識新朋友，又能拿獎金賺外快，十分很開心。

威拉是個不折不扣的「藤球癡」，除非遇到下雨天，否則每天下班一定會到工廠附近公園練球，一天至少2小時，連假日也不例外，他開玩笑說：「如果交通費都不需要出的話，放假一定會跑遍台灣各地去玩。」

由於疫情關係，中華藤協國際賽向後挪動，往年作為藤球年度壓軸賽事的「國際移工藤球王爭霸戰」提前至暑假進行，共舉辦台北市、新北市、桃園市三場預賽，每站預賽的前2名能取得最終8強爭霸資格；今天從桃園站起跑，7月19日新北站將於樹林國民運動中心舉行，台北站則是8月9日中正運動中心開踢。

三站預賽出線的隊伍將與中華藍、白會師，8月23日台北體育館舉行的決賽角逐本屆藤球王寶座。

TAICHUNG FC威拉空中翻殺。圖／中華藤球協會提供
TAICHUNG FC威拉空中翻殺。圖／中華藤球協會提供

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