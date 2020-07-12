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羽球全團賽／女團20連霸！合庫包雙冠
洪毅婷搶下首點勝利、「世界球后」戴資穎拿下聽牌第2點，女雙許雅晴／胡綾芳毫無懸念直落二勝出，全國羽球團體錦標賽女團霸主合庫銀行隊，今天決賽前3點都是直落二拍下首闖女團決賽的中租A隊，迎接空前絕後的20連霸。
全團賽（前身為中正盃羽球團體賽）從民國90年開始舉行，合庫女團過去奪冠率百分百，今年在「世界球后」戴資穎領銜下維持完美紀錄，加上先前男團也在5點大戰力壓土銀隊，連兩年都包辦男、女金盃。
男團決賽早上9點開打，歷時超過6小時才結束，女團雖「速戰速決」，頒獎典禮結束後仍超過晚上6點，合庫總教練廖國茂邊擦汗邊說：「順利衛冕很開心，銀行也很支持球隊，男團過程很艱辛，女團算順利，有小戴壓陣，洪毅婷也是球團極力栽培的後起之秀，她表現有達到教練團要求。」
第3點「關門」的許雅晴／胡綾芳世界排名22，是國內「第一女雙」，今天擔綱第3點以21：6、21：10輕鬆解決中租吳孟真／林芷均，和小戴都是第9年打全團賽的許雅晴笑說：「比了9年，參與20連霸快一半，感覺很奇妙，（比賽）很像妳的一部分。」
合庫球團有眾多國家隊球員，教練團的蔡佳欣和李勝木也是國家隊教練，今天開心包雙冠也只能休息一天，周二就要重回國訓中心報到。
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