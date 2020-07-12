羽球全團賽／戴資穎真的強！ 對手落敗求合照

代表合庫銀行隊的「世界球后」戴資穎，今天在109年全國羽球團體錦標賽女團決賽第2點亮相，花不到半小時就以21：13、21：15擊退首闖決賽的中租對手許玟琪，球后身手讓場邊啦啦隊和觀眾都歡聲震天，連許玟琪賽後都化身小球迷，和球后留下難得合影。

「真的很強！」許玟琪挑戰完球後的第一個感想說得直接，她透露過往根本沒機會和「大咖」球星交手，自然不會有要求合影的念頭，「之前連世界前50的都沒打過。」

小戴前一次正式出賽已要回溯到3月的全英公開賽，她奪下冠軍後，BWF世界巡迴賽就因新冠肺炎疫情全面喊卡；相隔近4個月重返球場，小戴坦言台北體育館的空間較小，花了點時間適應和調整，但場邊熱烈氣氛讓她十分開心。

「自己比賽是個人賽比較多，都是自己為自己打氣，團體賽大家一起加油，而且坐很近，特別大聲。」她開玩笑說，合庫隊友和她都有默契，她給個眼神就知道要結束歡呼，讓她準備下一分。