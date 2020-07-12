羽球全團賽／6小時馬拉松激戰 合庫退土銀衛冕

從早上9點第一點上場，到下午超過3點第五點結束，109年全國羽球團體錦標賽男團決賽上演轟轟烈烈的馬拉松大戰，衛冕軍合庫隊和挑戰者土銀隊打滿五點，且前4點都打到決勝點，衛冕軍纏戰到決勝點才在「羽球王子」王子維直落二擊敗土銀林祐賢下，辛苦迎接隊史第14冠。

超過6小時的戰役打得激烈，106年接下合庫總教練的廖國茂嘆說：「團體賽變數本來就多，今天排點是有抓到，但第一點就輸，有點意外。」

合庫第一點由34歲老將「阿門」薛軒億擔綱，但3局意外敗給年僅17歲的土銀小將廖倬甫，第二點「一哥」周天成也是打滿3局，且決勝局是在14：17落後下逆轉擊敗土銀陳紀廷，避免落入點數0：2落後的絕對劣勢。

廖國茂指出，小天決勝局拿下勝利是整個系列賽關鍵，「小天逆轉，整體士氣都拉上來了，對第三點雙打完全不同，如果是0：2落後，第三點壓力就大了。」他除讚小天經驗好，最後掌握戰局，第五點「關門」的王子維也獲得許多讚賞。

決勝點21：6、21：8拿下勝利的王子維透露，兩年前台南舉行的全團賽4強戰，自己也曾擔綱第五點，但因心理準備不夠輸掉比賽，「這次有吸取之前教訓，下場錢準備好，表現滿滿意，專注度、爆發力都有出來！」