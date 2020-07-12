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PGA／工作日慈善公開賽 潘政琮第3輪繳73桿
台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA美國職業高爾夫巡迴賽的工作日慈善公開賽第3輪，繳出高於標準1桿的73桿，3回合打完累計以低於標準1桿的215桿，並列54名。
總獎金620萬美元（約新台幣1億8507萬元）的工作日慈善公開賽（Workday Charity Open），本週在美國俄亥俄州都柏林舉行，美國好手湯瑪斯（JustinThomas）連續兩天飆出低於標準6桿的66桿，累積以低於標準16桿的200桿，以兩桿之差獨居領先。
潘政琮前兩回合打完，以低於標準2桿的142桿順利晉級，第3輪他從後9洞出發，一下場就在第11洞豪氣獵鷹。
標準桿5桿的第11洞，全長577碼，小潘打完前2桿後，距離球洞只剩99碼，沒想到他第3桿直接就把小白球打進洞內，讓他有個好的開始。
可惜小潘沒能乘勝追擊，接下來分別在第13、14洞接連吞下柏忌，把賺來的桿數全吐了回去，直到第18洞，他才再次成功捕鳥。
不料第4洞短洞，小潘又陷亂流，他第2桿打上果嶺後，總計耗費了3推才結束，光是這洞就讓他領到一個雙柏忌，接下來再打1鳥、也吞1個柏忌，單回合繳出1鷹、2鳥，另有1個雙柏忌與3個柏忌，以高於標準1桿的73桿作收，排名也從第2回合打完的並列43，下修至54名。
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