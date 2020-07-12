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羽球全團賽／打完逆轉勝 周天成感謝這人

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
周天成逆轉搶下全團賽男團決賽第2點勝利，握拳為自己慶賀。記者余承翰／攝影
周天成逆轉搶下全團賽男團決賽第2點勝利，握拳為自己慶賀。記者余承翰／攝影

世界排名第2的羽球「一哥」周天成，今天在全國羽球團體賽男團決賽第2點領銜，面對土銀小將陳紀廷雖丟了今年全團賽第1局，但決勝局14：17落後下反敗完勝，最終以21：17、12：21、21：18逆轉，將5點3勝制的對戰扳平成1：1。

有驚無險守住勝利，小天笑說，決勝局回想到先前訓練菜單加入田徑課表的辛苦，「最後一口氣要逼上去，自己也有做到。」他坦言今天身體狀況不如前幾天，出現許多無謂失誤，對手表現也好，但關鍵時刻提高專注力達到效果，「全團賽是球團一年最重要的比賽，要比自己打好，拉抬球隊氣勢。」

談完比賽，小天主動提及，今天就是體育署署長高俊雄在任最後一天，他要特別感謝署長，像3月全英公開賽準備返國前就知道要隔離14天，短短3天署長就和中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中接洽好，讓羽球隊回國後能邊隔離、邊維持訓練，「高署長真的是最好的署長，是父母官，要特別感謝他。」

「一哥」成功拉抬合庫氣勢，接續登場的第3點男雙，林家佑／楊明哲第3局瓦解土銀王齊麟／李芳任一個賽末點，21：13、18：21、22：20守住勝利，為合庫在5點3勝制的決賽取得「聽牌」優勢。

27歲的林家佑奪勝剎那激動不已，他解釋說：「我18歲就打（合庫）A隊，只有一年打B隊，冠軍戰從來沒贏過！這次是第一勝，而且是替合庫拿下這一點，非常高興！」

王李配先前3戰全部取勝，楊明哲承認賽前認為對戰大概「四六波」，自己燒居下風，但彼此平常都在國訓中心訓練，常拆組對練，彼此十分熟悉，賽前擬定的戰術有順利發揮，成今天勝出關鍵。

合庫第3點男雙苦戰勝出，林家佑（右一）激動倒地，楊明哲（中）也跪地振臂慶祝。記者余承翰／攝影
合庫第3點男雙苦戰勝出，林家佑（右一）激動倒地，楊明哲（中）也跪地振臂慶祝。記者余承翰／攝影
土銀小將陳紀廷挑戰「一哥」功敗垂陳。記者余承翰／攝影
土銀小將陳紀廷挑戰「一哥」功敗垂陳。記者余承翰／攝影
周天成逆轉搶下全團賽男團決賽第2點勝利。記者余承翰／攝影
周天成逆轉搶下全團賽男團決賽第2點勝利。記者余承翰／攝影
周天成逆轉搶下全團賽男團決賽第2點勝利。記者余承翰／攝影
周天成逆轉搶下全團賽男團決賽第2點勝利。記者余承翰／攝影
周天成逆轉搶下全團賽男團決賽第2點勝利。記者余承翰／攝影
周天成逆轉搶下全團賽男團決賽第2點勝利。記者余承翰／攝影
周天成（右）逆轉搶下全團賽男團決賽第2點勝利。記者余承翰／攝影
周天成（右）逆轉搶下全團賽男團決賽第2點勝利。記者余承翰／攝影

羽球 田徑 周天成

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