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NFL／馬霍姆斯5億美元肥約 沒那麼好賺

世界日報 / 林育正
馬霍姆斯的5億300萬肥約，其實沒那麼好賺。 路透社
馬霍姆斯的5億300萬肥約，其實沒那麼好賺。 路透社

NFL看板球星，酋長隊四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）簽下10年延長合約，總值來到5億300萬打破北美職業運動總值最大合約紀錄。儘管如此，若仔細檢視合約內容，還是只能說NFL球員「錢真不好賺」。

NFL的合約為非保證約，馬霍姆斯的合約中僅有約1億4100萬元的「受傷保證金額」。他雖然擁有不錯的移動能力，上季在酋長目前強大的進攻鋒線掩護下，僅被擒殺17次，但不能否認運動本險仍屬高風險。

和同儕相比，都簽下四年約，平均年薪超過2000萬的老鷹隊四分衛溫茲（Carson Wentz）的受傷保證金額為1億790萬；公羊四分衛高夫（Jared Goff）則是1億1000萬。相比下來，馬霍姆斯的金額便沒那麼嚇人。

接下來四年，溫茲的總薪資達1億2800萬，高夫1億3400萬，馬霍姆斯則是1億5580萬。前兩人雖然也是明星等級，但短期數字來看，馬霍姆斯似乎沒從勞方討到太多便宜。

馬霍姆斯的底薪年年遞增，最高為最後一年的3800萬，而名單獎金(Roster Bonus)則是在合約中段後開始遞減。年薪最高的一年出現在2027球季，底薪1000萬，年薪高達5995萬。

在NFL若球員於特定時限前被裁掉，連底薪都拿不到。但馬霍姆斯2020至2022球技的底薪、名單獎金和1000萬的簽約獎金已是保證金額。不過這紙延長合約對團隊有益，前三年只有分別不算多的200萬簽約獎金；若有補強陣容需求，將留給球團更多操作空間。

聯盟部分球星的保證薪資，會在前一個球季生效；但馬霍姆斯2023至2025的薪資，卻是提前兩季啟動。2026賽季之後，則是前一年啟動。舉例來說，若他在2027賽季中受傷，當季和2028賽季4400多萬的總薪資都得照付。

不過目前專家估計，2025球季可能是合約的轉捩點。他在2027賽季底薪雖然僅1000萬，但總薪資高達5900多萬。雙方可能重新調整合約，讓該季薪資降低，但將合約再拉長。

整體來看，這筆合約靠著誇張數字成功佔據媒體版面，細節上資方和勞方還算平衡。

自2022賽季起，馬霍姆斯若幫助酋長拿下美聯冠軍和贏得MVP，將各獲得250萬的獎金，10年中2500萬。就美式足球的特性來看，教練團和隊友陣容流動，和受傷等變數太大，可說是名副其實的「辛苦錢」。如果成功賺到，也代表酋長建立王朝，馬霍姆斯也有機會挑戰布雷迪（Tom Brady）的GOAT地位。

NFL Tom Brady 老鷹

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