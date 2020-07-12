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日職／結束連13場板凳 王柏融重返先發打線

羽球全團賽／越級打怪！ 17歲土銀小將寫逆轉驚奇

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
廖倬甫逆轉拿下全團賽男團決賽第一點勝利，興奮握拳。記者余承翰／攝影
廖倬甫逆轉拿下全團賽男團決賽第一點勝利，興奮握拳。記者余承翰／攝影

月底才要滿18歲，土銀羽球隊小將廖倬甫第一次升上A隊，在全國羽球團體錦標賽決賽擔任第一點重任，面對年紀大一倍的合庫老將「阿門」薛軒億更展現「初生之犢不畏虎」氣勢，決勝局頂住對手兩個賽末點壓力，最終以23：21逆轉勝，在蔡英文總統見證下收穫意義非凡的一勝。

17歲的廖倬甫身高185公分，他的爸爸是雲銀文昌國小羽球隊教練，從小就會到羽球場玩耍，小二開始接受正規訓練；去年他第一次穿上土銀戰袍參加全團賽還是B隊成員，今年「升級」做足心理準備，但昨天晚上知道「小英總統」會到現場，加上是決賽第一點，緊張難免，「這是我第一次打A隊，壓力很大。」

今天對手薛軒億是國手常客，34歲的年紀剛好是廖倬甫一倍，土銀小將笑說：「記得國三打排名賽時還在打乙組，他（薛軒億）就在打甲組冠軍，是遙不可及的對手，實力落差很大。」不過去年他就有挑戰國內「一哥」周天成的經驗，今天碰薛軒億抱持衝擊心態，雖丟了第一局，但將戰局逼到決勝局後又頂住19：21危機，為土銀搶下開門勝利。

今年全團賽每次下場都是3局逆轉，3戰保持百分百勝率的廖倬甫不好意思笑說：「我也很想兩局就贏啊！」不過能頂住決賽壓力，他認為隊自己是很大肯定，「很久沒比賽，很高興有頂住壓力，把這幾個月練的發揮出來。」

26日才要迎接18歲生日的廖倬甫，羽球界偶像是退役不久的馬來西亞傳奇李宗偉，平常也會看大馬「拿督」影片學習；今年全團賽打出代表作，他接續就要南下屏東，迎接生涯最後一次全中運，即將成為北市大新鮮人的他盼全團賽的好表現能延續到全中運，為能仁家商留下最佳成績。

蔡英文總統親臨全團賽現場，看完第一點男單後離場。記者余承翰／攝影
蔡英文總統親臨全團賽現場，看完第一點男單後離場。記者余承翰／攝影
蔡英文總統親臨全團賽現場。記者余承翰／攝影
蔡英文總統親臨全團賽現場。記者余承翰／攝影
蔡英文總統親臨全團賽現場。記者余承翰／攝影
蔡英文總統親臨全團賽現場。記者余承翰／攝影
廖倬甫逆轉拿下全團賽男團決賽第一點勝利，場邊啦啦隊欣喜慶祝。記者余承翰／攝影
廖倬甫逆轉拿下全團賽男團決賽第一點勝利，場邊啦啦隊欣喜慶祝。記者余承翰／攝影
廖倬甫逆轉拿下全團賽男團決賽第一點勝利，興奮握拳。記者余承翰／攝影
廖倬甫逆轉拿下全團賽男團決賽第一點勝利，興奮握拳。記者余承翰／攝影

羽球 全中運 能仁家商

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